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Израильская авиация продолжает наносить удары на юге Ливана
Израильская авиация продолжает наносить удары на юге Ливана - РИА Новости, 25.08.2024
Израильская авиация продолжает наносить удары на юге Ливана
Авиация Израиля продолжает наносить удары по целям на юге Ливана для "устранения угроз", сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T07:47
2024-08-25T07:47
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Авиация Израиля продолжает наносить удары по целям на юге Ливана для "устранения угроз", сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Десятки истребителей израильских ВВС в настоящее время наносят удары по различным целям на юге Ливана", - говорится в сообщении Telegram-канала ЦАХАЛ.Ранее ливанское движение "Хезболлах" заявило о начале атаки в ответ на удар Израиля в южном пригороде Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир Фуад Шукр. Согласно заявлениям, в рамках первого этапа возмездия, который был полностью успешно завершен, поражено 11 объектов армии Израиля, включая несколько штабов и казарм.
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ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, хезболла, бейрут
Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Хезболла, Бейрут
Израильская авиация продолжает наносить удары на юге Ливана
ЦАХАЛ: авиация продолжает наносить удары на юге Ливана для устранения угроз