https://ria.ru/20240825/izrail-1968311310.html

СМИ: ЦАХАЛ нанес превентивные удары за 15 минут до пуска ракет "Хезболлах"

СМИ: ЦАХАЛ нанес превентивные удары за 15 минут до пуска ракет "Хезболлах" - РИА Новости, 25.08.2024

СМИ: ЦАХАЛ нанес превентивные удары за 15 минут до пуска ракет "Хезболлах"

Израиль нанес превентивные удары по местам развертывания ракет ливанского движения "Хезболлах" за 15 минут до их запуска по Тель-Авиву, информирует газета Times РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T07:21

2024-08-25T07:21

2024-08-25T07:21

израиль

тель-авив

бейрут

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Израиль нанес превентивные удары по местам развертывания ракет ливанского движения "Хезболлах" за 15 минут до их запуска по Тель-Авиву, информирует газета Times of Israel. Издание приводит сообщение газеты New York Times, согласно которому "Хезболлах" запрограммировало пусковые установки на запуск ракет по Тель-Авиву на 05.00 утра по местному времени (совпадает с мск). "Эти (превентивные - ред.) удары были нанесены около 04.45 утра", - пишет издание. Движение "Хезболлах" ранее в воскресенье заявило о начале ответных действий за удар Израиля по пригороду Бейрута и убийство командира Фуада Шукра.

https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968310911.html

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израиль, тель-авив, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире