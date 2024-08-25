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СМИ: ЦАХАЛ нанес превентивные удары за 15 минут до пуска ракет "Хезболлах" - РИА Новости, 25.08.2024
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07:21 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/izrail-1968311310.html
СМИ: ЦАХАЛ нанес превентивные удары за 15 минут до пуска ракет "Хезболлах"
СМИ: ЦАХАЛ нанес превентивные удары за 15 минут до пуска ракет "Хезболлах" - РИА Новости, 25.08.2024
СМИ: ЦАХАЛ нанес превентивные удары за 15 минут до пуска ракет "Хезболлах"
Израиль нанес превентивные удары по местам развертывания ракет ливанского движения "Хезболлах" за 15 минут до их запуска по Тель-Авиву, информирует газета Times РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T07:21
2024-08-25T07:21
израиль
тель-авив
бейрут
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Израиль нанес превентивные удары по местам развертывания ракет ливанского движения "Хезболлах" за 15 минут до их запуска по Тель-Авиву, информирует газета Times of Israel. Издание приводит сообщение газеты New York Times, согласно которому "Хезболлах" запрограммировало пусковые установки на запуск ракет по Тель-Авиву на 05.00 утра по местному времени (совпадает с мск). "Эти (превентивные - ред.) удары были нанесены около 04.45 утра", - пишет издание. Движение "Хезболлах" ранее в воскресенье заявило о начале ответных действий за удар Израиля по пригороду Бейрута и убийство командира Фуада Шукра.
https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968310911.html
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израиль, тель-авив, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Тель-Авив, Бейрут, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: ЦАХАЛ нанес превентивные удары за 15 минут до пуска ракет "Хезболлах"

Times of Israel: Израиль нанес удары за 15 минут до пуска ракет "Хезболлах"

© Fotolia / AZN99Вид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© Fotolia / AZN99
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Израиль нанес превентивные удары по местам развертывания ракет ливанского движения "Хезболлах" за 15 минут до их запуска по Тель-Авиву, информирует газета Times of Israel.
Издание приводит сообщение газеты New York Times, согласно которому "Хезболлах" запрограммировало пусковые установки на запуск ракет по Тель-Авиву на 05.00 утра по местному времени (совпадает с мск).
"Эти (превентивные - ред.) удары были нанесены около 04.45 утра", - пишет издание.
Движение "Хезболлах" ранее в воскресенье заявило о начале ответных действий за удар Израиля по пригороду Бейрута и убийство командира Фуада Шукра.
Ракеты израильской системы Железный купол перехватывают ракеты, выпущенные из сектора Газа, в небе над Ашкелоном - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
"Хезболла" заявила об ударах по позициям ЦАХАЛ более чем 320 ракетами
07:11
 
ИзраильТель-АвивБейрутХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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