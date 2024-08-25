https://ria.ru/20240825/izrail-1968308995.html
Власти Израиля объявили режим "особой ситуации", сообщили СМИ
Власти Израиля объявили режим "особой ситуации", сообщили СМИ - РИА Новости, 25.08.2024
Власти Израиля объявили режим "особой ситуации", сообщили СМИ
Власти Израиля объявили режим "особой ситуации" в стране на 48 часов на фоне ожидаемой масштабной атаки ливанского движения "Хезболлах", сообщает газета Times... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T06:36
2024-08-25T06:36
2024-08-25T06:41
израиль
в мире
хезболла
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Власти Израиля объявили режим "особой ситуации" в стране на 48 часов на фоне ожидаемой масштабной атаки ливанского движения "Хезболлах", сообщает газета Times of Israel со ссылкой на израильского министра обороны Йоава Галанта."Министр обороны Йоав Галант объявил чрезвычайную ситуацию в стране на следующие 48 часов", - пишет издание.
https://ria.ru/20240825/smi-1968307560.html
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израиль, в мире, хезболла
Израиль, В мире, Хезболла
Власти Израиля объявили режим "особой ситуации", сообщили СМИ
Times of Israel: в Израиле на 48 часов объявили режим "особой ситуации"