https://ria.ru/20240825/izrail-1968308995.html

Власти Израиля объявили режим "особой ситуации", сообщили СМИ

Власти Израиля объявили режим "особой ситуации", сообщили СМИ - РИА Новости, 25.08.2024

Власти Израиля объявили режим "особой ситуации", сообщили СМИ

Власти Израиля объявили режим "особой ситуации" в стране на 48 часов на фоне ожидаемой масштабной атаки ливанского движения "Хезболлах", сообщает газета Times... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T06:36

2024-08-25T06:36

2024-08-25T06:41

израиль

в мире

хезболла

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Власти Израиля объявили режим "особой ситуации" в стране на 48 часов на фоне ожидаемой масштабной атаки ливанского движения "Хезболлах", сообщает газета Times of Israel со ссылкой на израильского министра обороны Йоава Галанта."Министр обороны Йоав Галант объявил чрезвычайную ситуацию в стране на следующие 48 часов", - пишет издание.

https://ria.ru/20240825/smi-1968307560.html

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израиль, в мире, хезболла