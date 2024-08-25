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Военно-политический кабинет министров Израиля проведет экстренное заседание - РИА Новости, 25.08.2024
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06:21 25.08.2024 (обновлено: 06:32 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/izrail-1968308715.html
Военно-политический кабинет министров Израиля проведет экстренное заседание
Военно-политический кабинет министров Израиля проведет экстренное заседание - РИА Новости, 25.08.2024
Военно-политический кабинет министров Израиля проведет экстренное заседание
Военно-политический кабинет министров Израиля проведет экстренное заседание в 07.00 мск в воскресенье, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на канцелярию... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T06:21
2024-08-25T06:32
израиль
хезболла
в мире
бейрут
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Военно-политический кабинет министров Израиля проведет экстренное заседание в 07.00 мск в воскресенье, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху."Премьер-министр Биньямин Нетаньяху соберет военно-политический кабинет в 07.00 утра", - пишет газета.Ранее ЦАХАЛ сообщала, что выявила подготовку ливанским движением "Хезболлах" масштабной атаки на Израиль и в ответ наносит удары по позициям движения.Несколько позже движение "Хезболлах" заявило о начале ответных действий за удар Израиля по пригороду Бейрута и убийство командира Фуада Шукра.
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израиль, хезболла, в мире, бейрут, биньямин нетаньяху
Израиль, Хезболла, В мире, Бейрут, Биньямин Нетаньяху
Военно-политический кабинет министров Израиля проведет экстренное заседание

Военно-политический кабинет министров Израиля проведет экстренное заседание

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Военно-политический кабинет министров Израиля проведет экстренное заседание в 07.00 мск в воскресенье, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху соберет военно-политический кабинет в 07.00 утра", - пишет газета.
Ранее ЦАХАЛ сообщала, что выявила подготовку ливанским движением "Хезболлах" масштабной атаки на Израиль и в ответ наносит удары по позициям движения.
Несколько позже движение "Хезболлах" заявило о начале ответных действий за удар Израиля по пригороду Бейрута и убийство командира Фуада Шукра.
Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
"Хезболла" объявила о начале ответных ударов по Израилю
06:27
 
ИзраильХезболлаВ миреБейрутБиньямин Нетаньяху
 
 
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