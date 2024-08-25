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Военно-политический кабинет министров Израиля проведет экстренное заседание

Военно-политический кабинет министров Израиля проведет экстренное заседание - РИА Новости, 25.08.2024

Военно-политический кабинет министров Израиля проведет экстренное заседание

Военно-политический кабинет министров Израиля проведет экстренное заседание в 07.00 мск в воскресенье, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на канцелярию... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T06:21

2024-08-25T06:21

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израиль

хезболла

в мире

бейрут

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Военно-политический кабинет министров Израиля проведет экстренное заседание в 07.00 мск в воскресенье, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху."Премьер-министр Биньямин Нетаньяху соберет военно-политический кабинет в 07.00 утра", - пишет газета.Ранее ЦАХАЛ сообщала, что выявила подготовку ливанским движением "Хезболлах" масштабной атаки на Израиль и в ответ наносит удары по позициям движения.Несколько позже движение "Хезболлах" заявило о начале ответных действий за удар Израиля по пригороду Бейрута и убийство командира Фуада Шукра.

https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968308808.html

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израиль, хезболла, в мире, бейрут, биньямин нетаньяху