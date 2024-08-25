https://ria.ru/20240825/izrail-1968307651.html

На севере Израиля объявили воздушную тревогу

На севере Израиля объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.08.2024

На севере Израиля объявили воздушную тревогу

Сигнал воздушной тревоги прозвучал на севере Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T05:46

2024-08-25T05:46

2024-08-25T05:50

израиль

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хезболла

армия обороны израиля (цахал)

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ближний восток

бейрут

в мире

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги прозвучал на севере Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).Ранее ЦАХАЛ сообщала, что выявила подготовку ливанским движением "Хезболлах" масштабной атаки на Израиль и в ответ наносит удары по позициям движения."Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля высокопоставленного командира "Хезболлах" Фуада Шукра в Бейруте и главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Иран и руководство "Хезболлах" пообещали нанести по Израилю мощный ответный удар. Военное командование Израиля в свою очередь заявило, что готово к любому развитию событий, как к обороне, так и к наступлению.

https://ria.ru/20240822/livan-1967700679.html

https://ria.ru/20240825/smi-1968307560.html

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израиль, исмаил хания, хезболла, армия обороны израиля (цахал), хамас, ближний восток, бейрут, в мире