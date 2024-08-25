https://ria.ru/20240825/izrail-1968306085.html

Израиль обвинил "Хезболлу" в подготовке атаки и начал ответные удары

Израиль обвинил "Хезболлу" в подготовке атаки и начал ответные удары - РИА Новости, 25.08.2024

Израиль обвинил "Хезболлу" в подготовке атаки и начал ответные удары

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила движение "Хезболла" в подготовке масштабной атаки на Израиль и заявила об ответных ударах по позициям движения. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T05:01

2024-08-25T05:01

2024-08-25T05:54

израиль

хезболла

в мире

ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

исмаил хания

хамас

ближний восток

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила движение "Хезболла" в подготовке масштабной атаки на Израиль и заявила об ответных ударах по позициям движения."В рамках акта самообороны для устранения угроз ЦАХАЛ наносит удары по террористическим объектам в Ливане, с которых "Хезболлах" планировала совершить свои атаки на израильских граждан… мы видим, что "Хезболла" готовится совершить масштабную атаку на Израиль", — говорится в заявлении официального представителя армии Даниэля Хагари, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.Как утверждает ЦАХАЛ, "Хезболла" готовится в скором времени выпустить ракеты, а также, возможно, беспилотные летательные аппараты, для ударов по израильской территории.Хагари также призвал жителей Ливана покинуть юг страны, откуда "Хезболла" якобы планирует нанести удары, "для собственной безопасности".Как сообщила позднее газета Times of Israel, вылеты рейсов из международного аэропорта Тель-Авива приостановлены, прилетающие рейсы перенаправляются в другие аэропорты "из-за ситуации с безопасностью". На севере страны объявлена воздушная тревога.Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте и главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Иран и руководство "Хезболлы" пообещали нанести по Израилю мощный ответный удар. Военное командование Израиля в свою очередь заявило, что готово к любому развитию событий, как к обороне, так и к наступлению.

https://ria.ru/20240824/izrail-1968240461.html

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израиль, хезболла, в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, исмаил хания, хамас, ближний восток