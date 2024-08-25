Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Израиля разъяснил иностранным коллегам ночные удары по Ливану - РИА Новости, 25.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/israel-1968337932.html
Глава МИД Израиля разъяснил иностранным коллегам ночные удары по Ливану
Глава МИД Израиля разъяснил иностранным коллегам ночные удары по Ливану - РИА Новости, 25.08.2024
Глава МИД Израиля разъяснил иностранным коллегам ночные удары по Ливану
Глава МИД Израиля Исраэль Кац в воскресенье сообщил, что разъяснил десяткам коллег по всему миру цель ночных операций Израиля в Ливане, назвав их превентивным... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T11:36
2024-08-25T11:36
в мире
израиль
ливан
голанские высоты
исраэль кац
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156045/70/1560457062_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_17c2600a2f8c332c3941ebe944fa713d.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг — РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац в воскресенье сообщил, что разъяснил десяткам коллег по всему миру цель ночных операций Израиля в Ливане, назвав их превентивным ударом. "Сегодня утром я отправил прямое сообщение десяткам министров иностранных дел по всему миру, призвав их поддержать Израиль в борьбе с иранской осью зла и ее прокси во главе с "Хезболлах". Я сообщил им, что Израиль действовал после того, как окончательно определил масштабную запланированную атаку ракетами и беспилотниками террористической организации "Хезболлах" по целям в Израиле, и мы нанесли упреждающий удар, чтобы предотвратить нападение и защитить израильских граждан и территорию", - заявил Кац, слова которого распространила пресс-служба МИД. Министр подчеркнул, что Израиль не стремимся к полномасштабной войне, но сделает все возможное, чтобы защитить своих граждан. Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских Высотах. Израильские военные заявили, что около ста самолетов Армии обороны уничтожили более тысячи снарядов "Хезболлах", направленные на северные и центральные территории Израиля
https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html
https://ria.ru/20240824/konflikt-1915630213.html
израиль
ливан
голанские высоты
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156045/70/1560457062_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_81cdcb8e37b505c7a7d9067693430b4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, голанские высоты, исраэль кац, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Голанские высоты, Исраэль Кац, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава МИД Израиля разъяснил иностранным коллегам ночные удары по Ливану

Глава МИД Израиля Кац призвал иностранных коллег поддержать борьбу

© РИА Новости / Геннадий МельникИсраэль Кац
Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Исраэль Кац. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг — РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац в воскресенье сообщил, что разъяснил десяткам коллег по всему миру цель ночных операций Израиля в Ливане, назвав их превентивным ударом.
"Сегодня утром я отправил прямое сообщение десяткам министров иностранных дел по всему миру, призвав их поддержать Израиль в борьбе с иранской осью зла и ее прокси во главе с "Хезболлах". Я сообщил им, что Израиль действовал после того, как окончательно определил масштабную запланированную атаку ракетами и беспилотниками террористической организации "Хезболлах" по целям в Израиле, и мы нанесли упреждающий удар, чтобы предотвратить нападение и защитить израильских граждан и территорию", - заявил Кац, слова которого распространила пресс-служба МИД.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Кошмар скоро закончится
20 августа, 08:00
Министр подчеркнул, что Израиль не стремимся к полномасштабной войне, но сделает все возможное, чтобы защитить своих граждан.
Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских Высотах. Израильские военные заявили, что около ста самолетов Армии обороны уничтожили более тысячи снарядов "Хезболлах", направленные на северные и центральные территории Израиля
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильЛиванГоланские высотыИсраэль КацХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала