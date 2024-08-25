https://ria.ru/20240825/israel-1968337932.html

Глава МИД Израиля разъяснил иностранным коллегам ночные удары по Ливану

Глава МИД Израиля разъяснил иностранным коллегам ночные удары по Ливану - РИА Новости, 25.08.2024

Глава МИД Израиля разъяснил иностранным коллегам ночные удары по Ливану

Глава МИД Израиля Исраэль Кац в воскресенье сообщил, что разъяснил десяткам коллег по всему миру цель ночных операций Израиля в Ливане, назвав их превентивным... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T11:36

2024-08-25T11:36

2024-08-25T11:36

в мире

израиль

ливан

голанские высоты

исраэль кац

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг — РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац в воскресенье сообщил, что разъяснил десяткам коллег по всему миру цель ночных операций Израиля в Ливане, назвав их превентивным ударом. "Сегодня утром я отправил прямое сообщение десяткам министров иностранных дел по всему миру, призвав их поддержать Израиль в борьбе с иранской осью зла и ее прокси во главе с "Хезболлах". Я сообщил им, что Израиль действовал после того, как окончательно определил масштабную запланированную атаку ракетами и беспилотниками террористической организации "Хезболлах" по целям в Израиле, и мы нанесли упреждающий удар, чтобы предотвратить нападение и защитить израильских граждан и территорию", - заявил Кац, слова которого распространила пресс-служба МИД. Министр подчеркнул, что Израиль не стремимся к полномасштабной войне, но сделает все возможное, чтобы защитить своих граждан. Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских Высотах. Израильские военные заявили, что около ста самолетов Армии обороны уничтожили более тысячи снарядов "Хезболлах", направленные на северные и центральные территории Израиля

https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html

https://ria.ru/20240824/konflikt-1915630213.html

израиль

ливан

голанские высоты

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в мире, израиль, ливан, голанские высоты, исраэль кац, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году