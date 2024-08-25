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В Израиле ввели ограничения из-за атак "Хезболлы" - РИА Новости, 25.08.2024
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08:25 25.08.2024 (обновлено: 09:11 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/israel-1968315621.html
В Израиле ввели ограничения из-за атак "Хезболлы"
В Израиле ввели ограничения из-за атак "Хезболлы" - РИА Новости, 25.08.2024
В Израиле ввели ограничения из-за атак "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила новые ограничения для граждан, проживающих на северных и центральных территориях страны, в связи с атаками шиитского... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T08:25
2024-08-25T09:11
в мире
израиль
бейрут
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила новые ограничения для граждан, проживающих на северных и центральных территориях страны, в связи с атаками шиитского ливанского движения "Хезболлах", сообщила в воскресенье пресс-служба ЦАХАЛ. "В районах… на открытой местности могут собираться до тридцати человек, в зданиях - до трехсот человек. На рабочих и учебных местах можно появляться при условии, что рядом есть действующие бомбоубежища", - говорится в сообщении. Ранее "Хезболлах" заявило о начале атаки в ответ на удар Израиля в южном пригороде Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир Фуад Шукр. Согласно заявлениям, в рамках первого этапа возмездия, который был полностью успешно завершен, поражено 11 объектов армии Израиля, включая несколько штабов и казарм.
https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968315038.html
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в мире, израиль, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Бейрут, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле ввели ограничения из-за атак "Хезболлы"

Армия Израиля ввела ограничения на скопление людей из-за атак "Хезболлы"

© Fotolia / AZN99Вид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© Fotolia / AZN99
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила новые ограничения для граждан, проживающих на северных и центральных территориях страны, в связи с атаками шиитского ливанского движения "Хезболлах", сообщила в воскресенье пресс-служба ЦАХАЛ.
"В районах… на открытой местности могут собираться до тридцати человек, в зданиях - до трехсот человек. На рабочих и учебных местах можно появляться при условии, что рядом есть действующие бомбоубежища", - говорится в сообщении.
Ранее "Хезболлах" заявило о начале атаки в ответ на удар Израиля в южном пригороде Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир Фуад Шукр. Согласно заявлениям, в рамках первого этапа возмездия, который был полностью успешно завершен, поражено 11 объектов армии Израиля, включая несколько штабов и казарм.
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
СМИ: "Хезболла" планировала ударить по стратегическим объектам в Тель-Авиве
08:16
 
В миреИзраильБейрутХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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