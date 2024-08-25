Семерых сотрудников Бюро Интерпола в Молдавии лишили доступа к гостайне
Молдавия лишила сотрудников Бюро Интерпола доступа к гостайне из-за коррупции
© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
© AP Photo / Laurent Cipriani
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 авг - РИА Новости. Семь сотрудников Бюро Интерпола в Молдавии были лишены доступа к государственной тайне после коррупционного скандала, сообщил глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцану.
Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин 6 июня рассказала о расследовании международного дела о коррупции. По данным совместной следственной группы из Молдавии и Франции, чиновники из Молдавии и других стран в обмен на крупные взятки в размере нескольких миллионов долларов помогали избежать преследования лицам, находящимся в международном розыске по запросу Интерпола. В рамках этого дела глава Бюро Интерпола Виорел Центиу был помещен под арест на 30 суток, затем его перевели под домашний арест. В отношении еще семи сотрудников проводилось внутреннее расследование.
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"В настоящий момент они работают в других структурах, которые не требуют доступа к государственной тайне или не имеют отношения к этому процессу. И хотя они не имеют процессуального статуса в органе уголовного преследования, они были отстранены от этой сферы деятельности", - заявил Чернэуцяну в эфире телеканала TVR Moldova.
При этом министерство внутренних дел заявило, что временно прекратило внутреннее расследование в отношении арестованного по этому делу главы Интерпола. В МВД сочли, что это может мешать проводимому расследованию.
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