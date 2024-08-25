https://ria.ru/20240825/interpol-1968384535.html

Семерых сотрудников Бюро Интерпола в Молдавии лишили доступа к гостайне

Семерых сотрудников Бюро Интерпола в Молдавии лишили доступа к гостайне - РИА Новости, 25.08.2024

Семерых сотрудников Бюро Интерпола в Молдавии лишили доступа к гостайне

Семь сотрудников Бюро Интерпола в Молдавии были лишены доступа к государственной тайне после коррупционного скандала, сообщил глава полиции Молдавии Виорел... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T18:16

2024-08-25T18:16

2024-08-25T18:18

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КИШИНЕВ, 25 авг - РИА Новости. Семь сотрудников Бюро Интерпола в Молдавии были лишены доступа к государственной тайне после коррупционного скандала, сообщил глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцану. Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин 6 июня рассказала о расследовании международного дела о коррупции. По данным совместной следственной группы из Молдавии и Франции, чиновники из Молдавии и других стран в обмен на крупные взятки в размере нескольких миллионов долларов помогали избежать преследования лицам, находящимся в международном розыске по запросу Интерпола. В рамках этого дела глава Бюро Интерпола Виорел Центиу был помещен под арест на 30 суток, затем его перевели под домашний арест. В отношении еще семи сотрудников проводилось внутреннее расследование. "В настоящий момент они работают в других структурах, которые не требуют доступа к государственной тайне или не имеют отношения к этому процессу. И хотя они не имеют процессуального статуса в органе уголовного преследования, они были отстранены от этой сферы деятельности", - заявил Чернэуцяну в эфире телеканала TVR Moldova. При этом министерство внутренних дел заявило, что временно прекратило внутреннее расследование в отношении арестованного по этому делу главы Интерпола. В МВД сочли, что это может мешать проводимому расследованию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, франция, интерпол