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Семерых сотрудников Бюро Интерпола в Молдавии лишили доступа к гостайне - РИА Новости, 25.08.2024
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18:16 25.08.2024 (обновлено: 18:18 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/interpol-1968384535.html
Семерых сотрудников Бюро Интерпола в Молдавии лишили доступа к гостайне
Семерых сотрудников Бюро Интерпола в Молдавии лишили доступа к гостайне - РИА Новости, 25.08.2024
Семерых сотрудников Бюро Интерпола в Молдавии лишили доступа к гостайне
Семь сотрудников Бюро Интерпола в Молдавии были лишены доступа к государственной тайне после коррупционного скандала, сообщил глава полиции Молдавии Виорел... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T18:16
2024-08-25T18:18
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КИШИНЕВ, 25 авг - РИА Новости. Семь сотрудников Бюро Интерпола в Молдавии были лишены доступа к государственной тайне после коррупционного скандала, сообщил глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцану. Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин 6 июня рассказала о расследовании международного дела о коррупции. По данным совместной следственной группы из Молдавии и Франции, чиновники из Молдавии и других стран в обмен на крупные взятки в размере нескольких миллионов долларов помогали избежать преследования лицам, находящимся в международном розыске по запросу Интерпола. В рамках этого дела глава Бюро Интерпола Виорел Центиу был помещен под арест на 30 суток, затем его перевели под домашний арест. В отношении еще семи сотрудников проводилось внутреннее расследование. "В настоящий момент они работают в других структурах, которые не требуют доступа к государственной тайне или не имеют отношения к этому процессу. И хотя они не имеют процессуального статуса в органе уголовного преследования, они были отстранены от этой сферы деятельности", - заявил Чернэуцяну в эфире телеканала TVR Moldova. При этом министерство внутренних дел заявило, что временно прекратило внутреннее расследование в отношении арестованного по этому делу главы Интерпола. В МВД сочли, что это может мешать проводимому расследованию.
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в мире, молдавия, франция, интерпол
В мире, Молдавия, Франция, Интерпол
Семерых сотрудников Бюро Интерпола в Молдавии лишили доступа к гостайне

Молдавия лишила сотрудников Бюро Интерпола доступа к гостайне из-за коррупции

© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Laurent Cipriani
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 авг - РИА Новости. Семь сотрудников Бюро Интерпола в Молдавии были лишены доступа к государственной тайне после коррупционного скандала, сообщил глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцану.
Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин 6 июня рассказала о расследовании международного дела о коррупции. По данным совместной следственной группы из Молдавии и Франции, чиновники из Молдавии и других стран в обмен на крупные взятки в размере нескольких миллионов долларов помогали избежать преследования лицам, находящимся в международном розыске по запросу Интерпола. В рамках этого дела глава Бюро Интерпола Виорел Центиу был помещен под арест на 30 суток, затем его перевели под домашний арест. В отношении еще семи сотрудников проводилось внутреннее расследование.
«
"В настоящий момент они работают в других структурах, которые не требуют доступа к государственной тайне или не имеют отношения к этому процессу. И хотя они не имеют процессуального статуса в органе уголовного преследования, они были отстранены от этой сферы деятельности", - заявил Чернэуцяну в эфире телеканала TVR Moldova.
При этом министерство внутренних дел заявило, что временно прекратило внутреннее расследование в отношении арестованного по этому делу главы Интерпола. В МВД сочли, что это может мешать проводимому расследованию.
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