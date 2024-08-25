https://ria.ru/20240825/gornospasateli-1968307425.html

Куренков назвал горноспасателей элитой шахтерских профессий

Куренков назвал горноспасателей элитой шахтерских профессий - РИА Новости, 25.08.2024

Куренков назвал горноспасателей элитой шахтерских профессий

Горноспасатели прочно вошли в элиту шахтерских профессий, отметил глава МЧС России России Александр Куренков, поздравляя их с днем шахтера, соответствующий... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T05:39

2024-08-25T05:39

2024-08-25T05:39

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Горноспасатели прочно вошли в элиту шахтерских профессий, отметил глава МЧС России России Александр Куренков, поздравляя их с днем шахтера, соответствующий текст опубликован в Telegram-канале ведомства. "Горноспасатели МЧС России обслуживают более 2,3 тысячи опасных производственных объектов ведения горных работ в 40 регионах. Они давно и прочно вошли в элиту шахтерских профессий благодаря значительному вкладу в обеспечение противоаварийной устойчивости предприятий горной промышленности, а также личному мужеству и самоотверженности при спасении застигнутых аварией горняков", - говорится в поздравлении. Куренков отметил, что практически каждый из почти 5500 горноспасателей раньше работал горняком. Он также подчеркнул, что с начала года специалисты привлекались для выполнения технических работ более 70 раз, две тысячи раз они дежурили при проведении массовых взрывов и огневых работах и провели более 24 тысяч профилактических обследований горных выработок. "Желаю всем горноспасателям и шахтерам крепкого здоровья и удачи, мира и благополучия. Пусть количество спусков в шахту равняется количеству выходов", - добавил глава ведомства. День шахтера отмечается в РФ ежегодно в последнее воскресенье августа.

https://ria.ru/20240825/pozdravlenie-1968294929.html

https://ria.ru/20240214/mchs-1927278799.html

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россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество