https://ria.ru/20240825/gornospasateli-1968307425.html
Куренков назвал горноспасателей элитой шахтерских профессий
Куренков назвал горноспасателей элитой шахтерских профессий - РИА Новости, 25.08.2024
Куренков назвал горноспасателей элитой шахтерских профессий
Горноспасатели прочно вошли в элиту шахтерских профессий, отметил глава МЧС России России Александр Куренков, поздравляя их с днем шахтера, соответствующий... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T05:39
2024-08-25T05:39
2024-08-25T05:39
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Горноспасатели прочно вошли в элиту шахтерских профессий, отметил глава МЧС России России Александр Куренков, поздравляя их с днем шахтера, соответствующий текст опубликован в Telegram-канале ведомства. "Горноспасатели МЧС России обслуживают более 2,3 тысячи опасных производственных объектов ведения горных работ в 40 регионах. Они давно и прочно вошли в элиту шахтерских профессий благодаря значительному вкладу в обеспечение противоаварийной устойчивости предприятий горной промышленности, а также личному мужеству и самоотверженности при спасении застигнутых аварией горняков", - говорится в поздравлении. Куренков отметил, что практически каждый из почти 5500 горноспасателей раньше работал горняком. Он также подчеркнул, что с начала года специалисты привлекались для выполнения технических работ более 70 раз, две тысячи раз они дежурили при проведении массовых взрывов и огневых работах и провели более 24 тысяч профилактических обследований горных выработок. "Желаю всем горноспасателям и шахтерам крепкого здоровья и удачи, мира и благополучия. Пусть количество спусков в шахту равняется количеству выходов", - добавил глава ведомства. День шахтера отмечается в РФ ежегодно в последнее воскресенье августа.
https://ria.ru/20240825/pozdravlenie-1968294929.html
https://ria.ru/20240214/mchs-1927278799.html
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россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Куренков назвал горноспасателей элитой шахтерских профессий
Куренков: горноспасатели прочно вошли в элиту шахтерских профессий
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Горноспасатели прочно вошли в элиту шахтерских профессий, отметил глава МЧС России России Александр Куренков, поздравляя их с днем шахтера, соответствующий текст опубликован в Telegram-канале ведомства.
«
"Горноспасатели МЧС России обслуживают более 2,3 тысячи опасных производственных объектов ведения горных работ в 40 регионах. Они давно и прочно вошли в элиту шахтерских профессий благодаря значительному вкладу в обеспечение противоаварийной устойчивости предприятий горной промышленности, а также личному мужеству и самоотверженности при спасении застигнутых аварией горняков", - говорится в поздравлении.
Куренков отметил, что практически каждый из почти 5500 горноспасателей раньше работал горняком. Он также подчеркнул, что с начала года специалисты привлекались для выполнения технических работ более 70 раз, две тысячи раз они дежурили при проведении массовых взрывов и огневых работах и провели более 24 тысяч профилактических обследований горных выработок.
"Желаю всем горноспасателям и шахтерам крепкого здоровья и удачи, мира и благополучия. Пусть количество спусков в шахту равняется количеству выходов", - добавил глава ведомства.
День шахтера отмечается в РФ ежегодно в последнее воскресенье августа.