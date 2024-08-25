https://ria.ru/20240825/germanija-1968399313.html

В АдГ потребовали изменить миграционную политику Германии

В АдГ потребовали изменить миграционную политику Германии - РИА Новости, 25.08.2024

В АдГ потребовали изменить миграционную политику Германии

Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила после теракта в Золингене, что Германии необходимо менять свою миграционную РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T21:10

2024-08-25T21:10

2024-08-25T21:12

в мире

германия

сирия

афганистан

роберт хабек

фридрих мерц

олаф шольц

хдс/хсс

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила после теракта в Золингене, что Германии необходимо менять свою миграционную политику. Ранее вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил о необходимости запрета на ношение ножей в общественных местах. "Вместо того, чтобы ломать голову над различными моделями запрета ножей необходимо, наконец, разобраться с корнями проблемы. Немедленно необходим разворот миграционной политики", - написала Вайдель в социальной сети Х. В воскресенье глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц уже призвал канцлера Олафа Шольца перестать принимать мигрантов из Сирии и Афганистана. Ранее сообщалось о гибели трех человек в результате нападения на местном фестивале в Золингене в пятницу вечером. Полиция уточняла, что жертвами стали 67-летний мужчина, 56-летний мужчина и 56-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали, четверо из них - серьезно. Многие другие посетители получили психологические травмы. В субботу "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за нападение. Позднее подозреваемый в совершении теракта сам сдался полиции, сообщается, что это 26-летний гражданин Сирии.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20240626/germaniya-1955557326.html

https://ria.ru/20240819/germanija-1967146157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, сирия, афганистан, роберт хабек, фридрих мерц, олаф шольц, хдс/хсс, исламское государство*