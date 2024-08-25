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В АдГ потребовали изменить миграционную политику Германии - РИА Новости, 25.08.2024
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21:10 25.08.2024 (обновлено: 21:12 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/germanija-1968399313.html
В АдГ потребовали изменить миграционную политику Германии
В АдГ потребовали изменить миграционную политику Германии - РИА Новости, 25.08.2024
В АдГ потребовали изменить миграционную политику Германии
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила после теракта в Золингене, что Германии необходимо менять свою миграционную РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T21:10
2024-08-25T21:12
в мире
германия
сирия
афганистан
роберт хабек
фридрих мерц
олаф шольц
хдс/хсс
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила после теракта в Золингене, что Германии необходимо менять свою миграционную политику. Ранее вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил о необходимости запрета на ношение ножей в общественных местах. "Вместо того, чтобы ломать голову над различными моделями запрета ножей необходимо, наконец, разобраться с корнями проблемы. Немедленно необходим разворот миграционной политики", - написала Вайдель в социальной сети Х. В воскресенье глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц уже призвал канцлера Олафа Шольца перестать принимать мигрантов из Сирии и Афганистана. Ранее сообщалось о гибели трех человек в результате нападения на местном фестивале в Золингене в пятницу вечером. Полиция уточняла, что жертвами стали 67-летний мужчина, 56-летний мужчина и 56-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали, четверо из них - серьезно. Многие другие посетители получили психологические травмы. В субботу "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за нападение. Позднее подозреваемый в совершении теракта сам сдался полиции, сообщается, что это 26-летний гражданин Сирии.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20240626/germaniya-1955557326.html
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в мире, германия, сирия, афганистан, роберт хабек, фридрих мерц, олаф шольц, хдс/хсс, исламское государство*
В мире, Германия, Сирия, Афганистан, Роберт Хабек, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Исламское государство*
В АдГ потребовали изменить миграционную политику Германии

Сопредседатель АдГ Вайдель после теракта призвала изменить миграционную политику

CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf / Stadtbild KölnВид на центр города Кельн, Германия
Вид на центр города Кельн, Германия - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf / Stadtbild Köln
Вид на центр города Кельн, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила после теракта в Золингене, что Германии необходимо менять свою миграционную политику.
Ранее вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил о необходимости запрета на ношение ножей в общественных местах.
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"Вместо того, чтобы ломать голову над различными моделями запрета ножей необходимо, наконец, разобраться с корнями проблемы. Немедленно необходим разворот миграционной политики", - написала Вайдель в социальной сети Х.
В воскресенье глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц уже призвал канцлера Олафа Шольца перестать принимать мигрантов из Сирии и Афганистана.
Ранее сообщалось о гибели трех человек в результате нападения на местном фестивале в Золингене в пятницу вечером. Полиция уточняла, что жертвами стали 67-летний мужчина, 56-летний мужчина и 56-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали, четверо из них - серьезно. Многие другие посетители получили психологические травмы.
В субботу "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за нападение. Позднее подозреваемый в совершении теракта сам сдался полиции, сообщается, что это 26-летний гражданин Сирии.
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В миреГерманияСирияАфганистанРоберт ХабекФридрих МерцОлаф ШольцХДС/ХССИсламское государство*
 
 
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