https://ria.ru/20240825/germanija-1968379678.html
В Германии призвали ввести запрет на ношение холодного оружия
В Германии призвали ввести запрет на ношение холодного оружия - РИА Новости, 25.08.2024
В Германии призвали ввести запрет на ношение холодного оружия
Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил в воскресенье о необходимости запрета на ношение холодного оружия в общественных местах после... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T17:26
2024-08-25T17:26
2024-08-25T17:26
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил в воскресенье о необходимости запрета на ношение холодного оружия в общественных местах после теракта в Золингене. "Теперь необходимо быстро установить причины и мотивы. Но некоторые ужесточения просто правильны и необходимы: нужно больше территорий, на которых действует запрет на ношение оружие, и более строгие законы о ношении оружия – никому в Германии не нужно колющее и режущее оружие в общественных местах. Мы больше не живем в Средневековье", - сказал Хабек в заявлении, выложенном на странице его министерства в социальной сети Х. Он также назвал терроризм одной из самых серьезных угроз безопасности Германии и подчеркнул, что в стране должна быть нулевая терпимость к убийцам, террористам и исламистам. Ранее сообщалось о гибели трех человек в результате нападения на местном фестивале в Золингене в пятницу вечером. Полиция уточняла, что жертвами стали 67-летний мужчина, 56-летний мужчина и 56-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали, четверо из них - серьезно. Многие другие посетители получили психологические травмы. В субботу "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за нападение. Позднее подозреваемый в совершении теракта сам сдался полиции, сообщается, что это 26-летний гражданин Сирии.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20240824/zolingen-1968280456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, сирия, роберт хабек, исламское государство*
В мире, Германия, Россия, Сирия, Роберт Хабек, Исламское государство*
В Германии призвали ввести запрет на ношение холодного оружия
Вице-канцлер ФРГ Хабек призвал запретить холодное оружие в общественных местах
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил в воскресенье о необходимости запрета на ношение холодного оружия в общественных местах после теракта в Золингене.
«
"Теперь необходимо быстро установить причины и мотивы. Но некоторые ужесточения просто правильны и необходимы: нужно больше территорий, на которых действует запрет на ношение оружие, и более строгие законы о ношении оружия – никому в Германии не нужно колющее и режущее оружие в общественных местах. Мы больше не живем в Средневековье", - сказал Хабек в заявлении, выложенном на странице его министерства в социальной сети Х.
Он также назвал терроризм одной из самых серьезных угроз безопасности Германии и подчеркнул, что в стране должна быть нулевая терпимость к убийцам, террористам и исламистам.
Ранее сообщалось о гибели трех человек в результате нападения на местном фестивале в Золингене в пятницу вечером. Полиция уточняла, что жертвами стали 67-летний мужчина, 56-летний мужчина и 56-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали, четверо из них - серьезно. Многие другие посетители получили психологические травмы.
В субботу "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за нападение. Позднее подозреваемый в совершении теракта сам сдался полиции, сообщается, что это 26-летний гражданин Сирии.
* Террористическая группировка, запрещенная в России