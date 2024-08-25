https://ria.ru/20240825/gaza-1968359361.html

Число погибших от израильских ударов превысило 40,4 тысячи, заявили в Газе

Число погибших от израильских ударов превысило 40,4 тысячи, заявили в Газе - РИА Новости, 25.08.2024

Число погибших от израильских ударов превысило 40,4 тысячи, заявили в Газе

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 40,4 тысячи, более 93 тысяч человек пострадали, сообщает министерство... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T14:38

2024-08-25T14:38

2024-08-25T14:38

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БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 40,4 тысячи, более 93 тысяч человек пострадали, сообщает министерство здравоохранения Газы. "Число жертв в результате израильской агрессии на сектор Газа возросло до 40 405 человек. Пострадали с 7 октября 93 468 человек", - сказано в заявлении. В минздраве также заявили, что за последние 24 часа израильская армия нанесла три удара в секторе Газа, в результате которых погиб 71 человек и 112 получили ранения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,2 тысячи, пострадали более 93,1 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240825/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html

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в мире, израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, москва