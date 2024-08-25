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СМИ: при израильских обстрелах Газы за сутки погибли не менее 71 палестинца
СМИ: при израильских обстрелах Газы за сутки погибли не менее 71 палестинца - РИА Новости, 25.08.2024
СМИ: при израильских обстрелах Газы за сутки погибли не менее 71 палестинца
В результате субботних атак Израиля в секторе Газа погиб по меньшей мере 71 палестинец, сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T06:10
2024-08-25T06:10
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В результате субботних атак Израиля в секторе Газа погиб по меньшей мере 71 палестинец, сообщает телеканал Al Jazeera. "Израильские силы убили как минимум 71 палестинца на территории сектора Газа в субботу, танки и бульдозеры продвинулись на город Дейр-эль-Балах в центральной части (анклава - ред.)", - указывает телеканал. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,2 тысячи, пострадали более 93,1 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240825/izrail-1968307651.html
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израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, москва
Израиль, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Россия, Москва
СМИ: при израильских обстрелах Газы за сутки погибли не менее 71 палестинца
Al Jazeera: при обстрелах Газы за сутки погибли не менее 71 палестинца