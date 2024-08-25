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Париж стремится к тотальному контролю выражения мнений, заявила Москалькова - РИА Новости, 25.08.2024
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13:51 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/france-1968351555.html
Париж стремится к тотальному контролю выражения мнений, заявила Москалькова
Париж стремится к тотальному контролю выражения мнений, заявила Москалькова - РИА Новости, 25.08.2024
Париж стремится к тотальному контролю выражения мнений, заявила Москалькова
Власти Франции, обвиняя основателя Telegram Павла Дурова "во всех смертных грехах", стремятся к тотальному контролю выражения мнений вместо того, чтобы бороться РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T13:51
2024-08-25T13:51
франция
россия
азербайджан
павел дуров
татьяна москалькова
telegram
задержание павла дурова во франции
париж
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Власти Франции, обвиняя основателя Telegram Павла Дурова "во всех смертных грехах", стремятся к тотальному контролю выражения мнений вместо того, чтобы бороться с преступностью, дискриминацией и другими нарушениями прав человека, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Власти Франции обвиняют Дурова во всех смертных грехах: пособничество в наркоторговле, педофилии и терроризме… Требуют получить доступ к перепискам. Перекладывают с больной головы на здоровую: вместо того, чтобы бороться с преступностью, дискриминацией и другими нарушениями прав человека, они стремятся к тотальному контролю выражения мнений, залезть уже под одеяло к каждому человеку", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. По словам омбудсмена, Telegram, созданный Дуровым, - это удобный, простой и доступный инструмент общения людей по всему миру, а также площадка для быстрого распространения информации, свободной от цензуры. "Конечно, многим это не нравится. А наследникам Великой французской революции хочется напомнить знаменитое высказывание: "Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить", - добавила она. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240825/durov-1968317756.html
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франция, россия, азербайджан, павел дуров, татьяна москалькова, telegram, задержание павла дурова во франции, париж, в мире
Франция, Россия, Азербайджан, Павел Дуров, Татьяна Москалькова, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, Париж, В мире
Париж стремится к тотальному контролю выражения мнений, заявила Москалькова

Москалькова: власти Франции стремятся к тотальному контролю выражения мнений

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Власти Франции, обвиняя основателя Telegram Павла Дурова "во всех смертных грехах", стремятся к тотальному контролю выражения мнений вместо того, чтобы бороться с преступностью, дискриминацией и другими нарушениями прав человека, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Власти Франции обвиняют Дурова во всех смертных грехах: пособничество в наркоторговле, педофилии и терроризме… Требуют получить доступ к перепискам. Перекладывают с больной головы на здоровую: вместо того, чтобы бороться с преступностью, дискриминацией и другими нарушениями прав человека, они стремятся к тотальному контролю выражения мнений, залезть уже под одеяло к каждому человеку", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
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По словам омбудсмена, Telegram, созданный Дуровым, - это удобный, простой и доступный инструмент общения людей по всему миру, а также площадка для быстрого распространения информации, свободной от цензуры.
"Конечно, многим это не нравится. А наследникам Великой французской революции хочется напомнить знаменитое высказывание: "Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить", - добавила она.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Свобода, ведущая народ в Telegram. Павла Дурова задержали во Франции
Вчера, 08:00
 
ФранцияРоссияАзербайджанПавел ДуровТатьяна МоскальковаTelegramЗадержание Павла Дурова во ФранцииПарижВ мире
 
 
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