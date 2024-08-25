https://ria.ru/20240825/france-1968351555.html

Париж стремится к тотальному контролю выражения мнений, заявила Москалькова

Париж стремится к тотальному контролю выражения мнений, заявила Москалькова - РИА Новости, 25.08.2024

Париж стремится к тотальному контролю выражения мнений, заявила Москалькова

Власти Франции, обвиняя основателя Telegram Павла Дурова "во всех смертных грехах", стремятся к тотальному контролю выражения мнений вместо того, чтобы бороться РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T13:51

2024-08-25T13:51

2024-08-25T13:51

франция

россия

азербайджан

павел дуров

татьяна москалькова

telegram

задержание павла дурова во франции

париж

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861807608_0:141:2448:1519_1920x0_80_0_0_951ae04f38af68496afd69d601a14a8d.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Власти Франции, обвиняя основателя Telegram Павла Дурова "во всех смертных грехах", стремятся к тотальному контролю выражения мнений вместо того, чтобы бороться с преступностью, дискриминацией и другими нарушениями прав человека, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Власти Франции обвиняют Дурова во всех смертных грехах: пособничество в наркоторговле, педофилии и терроризме… Требуют получить доступ к перепискам. Перекладывают с больной головы на здоровую: вместо того, чтобы бороться с преступностью, дискриминацией и другими нарушениями прав человека, они стремятся к тотальному контролю выражения мнений, залезть уже под одеяло к каждому человеку", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. По словам омбудсмена, Telegram, созданный Дуровым, - это удобный, простой и доступный инструмент общения людей по всему миру, а также площадка для быстрого распространения информации, свободной от цензуры. "Конечно, многим это не нравится. А наследникам Великой французской революции хочется напомнить знаменитое высказывание: "Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить", - добавила она. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240825/durov-1968317756.html

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

франция

россия

азербайджан

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, россия, азербайджан, павел дуров, татьяна москалькова, telegram, задержание павла дурова во франции, париж, в мире