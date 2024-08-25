https://ria.ru/20240825/evakuatsiya-1968359066.html

Из Курской области за сутки эвакуировали более 340 человек

Из Курской области за сутки эвакуировали более 340 человек - РИА Новости, 25.08.2024

Из Курской области за сутки эвакуировали более 340 человек

За минувшие сутки в безопасные районы из Курской области уехали более 340 человек, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T14:36

2024-08-25T14:36

2024-08-25T14:36

специальная военная операция на украине

курская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. За минувшие сутки в безопасные районы из Курской области уехали более 340 человек, сообщает пресс-служба МЧС России. "За минувшие сутки в безопасные районы уехали самостоятельно и организованными колоннами более 340 человек. Мероприятия по эвакуации жителей приграничья проводились в пяти муниципальных районах области", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в 28 регионах страны работает 197 пунктов временного размещения. В них продолжают находиться более 11,5 тысяч человек, в том числе, более 3,5 тысяч детей. Более семи тысяч человек находятся в ПВР на территории Курской области. За сутки в регион доставлено более 100 тонн гуманитарной помощи, всего за время чрезвычайной ситуации в Курскую область прибыло более 3 тысяч тонн гуманитарных грузов. Помимо этого, продолжаются выплаты финансовой помощи пострадавшим гражданам, предусмотренной законодательством в связи с введением режима ЧС.

https://ria.ru/20240825/spetsoperatsiya-1968345766.html

https://ria.ru/20240825/nyt-1968311483.html

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия