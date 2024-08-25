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Из Курской области за сутки эвакуировали более 340 человек - РИА Новости, 25.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/evakuatsiya-1968359066.html
Из Курской области за сутки эвакуировали более 340 человек
Из Курской области за сутки эвакуировали более 340 человек - РИА Новости, 25.08.2024
Из Курской области за сутки эвакуировали более 340 человек
За минувшие сутки в безопасные районы из Курской области уехали более 340 человек, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T14:36
2024-08-25T14:36
специальная военная операция на украине
курская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. За минувшие сутки в безопасные районы из Курской области уехали более 340 человек, сообщает пресс-служба МЧС России. "За минувшие сутки в безопасные районы уехали самостоятельно и организованными колоннами более 340 человек. Мероприятия по эвакуации жителей приграничья проводились в пяти муниципальных районах области", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в 28 регионах страны работает 197 пунктов временного размещения. В них продолжают находиться более 11,5 тысяч человек, в том числе, более 3,5 тысяч детей. Более семи тысяч человек находятся в ПВР на территории Курской области. За сутки в регион доставлено более 100 тонн гуманитарной помощи, всего за время чрезвычайной ситуации в Курскую область прибыло более 3 тысяч тонн гуманитарных грузов. Помимо этого, продолжаются выплаты финансовой помощи пострадавшим гражданам, предусмотренной законодательством в связи с введением режима ЧС.
https://ria.ru/20240825/spetsoperatsiya-1968345766.html
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курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Из Курской области за сутки эвакуировали более 340 человек

Из Курской области за сутки более 340 человек эвакуировали в безопасные районы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром Курской области
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром Курской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром Курской области
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. За минувшие сутки в безопасные районы из Курской области уехали более 340 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.
"За минувшие сутки в безопасные районы уехали самостоятельно и организованными колоннами более 340 человек. Мероприятия по эвакуации жителей приграничья проводились в пяти муниципальных районах области", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что в 28 регионах страны работает 197 пунктов временного размещения. В них продолжают находиться более 11,5 тысяч человек, в том числе, более 3,5 тысяч детей. Более семи тысяч человек находятся в ПВР на территории Курской области. За сутки в регион доставлено более 100 тонн гуманитарной помощи, всего за время чрезвычайной ситуации в Курскую область прибыло более 3 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Помимо этого, продолжаются выплаты финансовой помощи пострадавшим гражданам, предусмотренной законодательством в связи с введением режима ЧС.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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