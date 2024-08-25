Из Курской области за сутки эвакуировали более 340 человек
Из Курской области за сутки более 340 человек эвакуировали в безопасные районы
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром Курской области
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром Курской области
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. За минувшие сутки в безопасные районы из Курской области уехали более 340 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.
"За минувшие сутки в безопасные районы уехали самостоятельно и организованными колоннами более 340 человек. Мероприятия по эвакуации жителей приграничья проводились в пяти муниципальных районах области", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в 28 регионах страны работает 197 пунктов временного размещения. В них продолжают находиться более 11,5 тысяч человек, в том числе, более 3,5 тысяч детей. Более семи тысяч человек находятся в ПВР на территории Курской области. За сутки в регион доставлено более 100 тонн гуманитарной помощи, всего за время чрезвычайной ситуации в Курскую область прибыло более 3 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Помимо этого, продолжаются выплаты финансовой помощи пострадавшим гражданам, предусмотренной законодательством в связи с введением режима ЧС.