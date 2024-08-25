https://ria.ru/20240825/energodar-1968389875.html

Энергодар частично обесточен из-за повреждения ЛЭП

Энергодар частично обесточен из-за повреждения ЛЭП - РИА Новости, 25.08.2024

Энергодар частично обесточен из-за повреждения ЛЭП

Часть запорожского Энергодара осталась без света из-за повреждения линии электропередачи за пределами города, сообщили городские власти. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T19:16

2024-08-25T19:16

2024-08-25T19:26

энергодар

запорожская область

происшествия

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Часть запорожского Энергодара осталась без света из-за повреждения линии электропередачи за пределами города, сообщили городские власти. "Уважаемые энергодарцы! Повреждена линия электропередачи за пределами города. Энергодар частично обесточен", — говорится в публикации в Telegram-канале.В администрации добавили, что подачу электроэнергии возобновят после устранения причины аварийного отключения.Энергодар расположен на левом берегу Днепра, недалеко от него находится Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла под контроль российских специалистов.

https://ria.ru/20240714/energodar-1959637758.html

энергодар

запорожская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

энергодар, запорожская область, происшествия