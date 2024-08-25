https://ria.ru/20240825/energodar-1968389875.html
Энергодар частично обесточен из-за повреждения ЛЭП
Энергодар частично обесточен из-за повреждения ЛЭП - РИА Новости, 25.08.2024
Энергодар частично обесточен из-за повреждения ЛЭП
Часть запорожского Энергодара осталась без света из-за повреждения линии электропередачи за пределами города, сообщили городские власти. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T19:16
2024-08-25T19:16
2024-08-25T19:26
энергодар
запорожская область
происшествия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Часть запорожского Энергодара осталась без света из-за повреждения линии электропередачи за пределами города, сообщили городские власти. "Уважаемые энергодарцы! Повреждена линия электропередачи за пределами города. Энергодар частично обесточен", — говорится в публикации в Telegram-канале.В администрации добавили, что подачу электроэнергии возобновят после устранения причины аварийного отключения.Энергодар расположен на левом берегу Днепра, недалеко от него находится Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла под контроль российских специалистов.
https://ria.ru/20240714/energodar-1959637758.html
энергодар
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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энергодар, запорожская область, происшествия
Энергодар, Запорожская область, Происшествия
Энергодар частично обесточен из-за повреждения ЛЭП
Власти: Энергодар частично остался без света из-за повреждения ЛЭП за городом