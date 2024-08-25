Рейтинг@Mail.ru
Энергодар частично обесточен из-за повреждения ЛЭП - РИА Новости, 25.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 25.08.2024 (обновлено: 19:26 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/energodar-1968389875.html
Энергодар частично обесточен из-за повреждения ЛЭП
Энергодар частично обесточен из-за повреждения ЛЭП - РИА Новости, 25.08.2024
Энергодар частично обесточен из-за повреждения ЛЭП
Часть запорожского Энергодара осталась без света из-за повреждения линии электропередачи за пределами города, сообщили городские власти. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T19:16
2024-08-25T19:26
энергодар
запорожская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814959430_0:0:2771:1559_1920x0_80_0_0_e518b9d3fed6aff13759db6502b1c939.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Часть запорожского Энергодара осталась без света из-за повреждения линии электропередачи за пределами города, сообщили городские власти. &quot;Уважаемые энергодарцы! Повреждена линия электропередачи за пределами города. Энергодар частично обесточен&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.В администрации добавили, что подачу электроэнергии возобновят после устранения причины аварийного отключения.Энергодар расположен на левом берегу Днепра, недалеко от него находится Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла под контроль российских специалистов.
https://ria.ru/20240714/energodar-1959637758.html
энергодар
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814959430_39:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_665d0434c0646837d3e1021181628c93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, запорожская область, происшествия
Энергодар, Запорожская область, Происшествия
Энергодар частично обесточен из-за повреждения ЛЭП

Власти: Энергодар частично остался без света из-за повреждения ЛЭП за городом

© РИА Новости / Константин МихальчевскийТерритория Запорожской АЭС в Энергодаре, ЛЭП
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре, ЛЭП - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре, ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Часть запорожского Энергодара осталась без света из-за повреждения линии электропередачи за пределами города, сообщили городские власти.
«

"Уважаемые энергодарцы! Повреждена линия электропередачи за пределами города. Энергодар частично обесточен", — говорится в публикации в Telegram-канале.

В администрации добавили, что подачу электроэнергии возобновят после устранения причины аварийного отключения.
Энергодар расположен на левом берегу Днепра, недалеко от него находится Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый.
В октябре 2022 года ЗАЭС перешла под контроль российских специалистов.
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Энергодар частично обесточен
14 июля, 20:27
 
ЭнергодарЗапорожская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала