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Первый энергоблок на Ростовской АЭС подключили к сети - РИА Новости, 25.08.2024
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Ядерные технологии
 
08:53 25.08.2024 (обновлено: 09:19 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/energoblok-1968318595.html
Первый энергоблок на Ростовской АЭС подключили к сети
Первый энергоблок на Ростовской АЭС подключили к сети - РИА Новости, 25.08.2024
Первый энергоблок на Ростовской АЭС подключили к сети
Энергоблок №1 Ростовской АЭС включен в сеть, сообщил концерн "Росэнергоатом". РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T08:53
2024-08-25T09:19
ядерные технологии
ростовская аэс
росэнергоатом
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Энергоблок №1 Ростовской АЭС включен в сеть, сообщил концерн "Росэнергоатом"."Энергоблок №1 Ростовской АЭС включен в сеть после проверки оборудования и устранения дефекта на турбине в 17.40 мск 24 августа 2024 года. На утро 25 августа он несет номинальную нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком", - говорится в сообщении.В минувшую пятницу блок №1 был отключен от сети оперативным персоналом.Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет, отмечается в сообщении.Подчеркивается, что энергоблоки №1, 3 и 4 работают в штатном режиме, энергоблок №2 находится в плановом ремонте с 24 июля.Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений, добавляется в сообщении "Росэнергоатома".
https://ria.ru/20240823/oon-1968164076.html
https://ria.ru/20240821/bangladesh-1967559145.html
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ростовская аэс, росэнергоатом
Ядерные технологии, Ростовская АЭС, Росэнергоатом
Первый энергоблок на Ростовской АЭС подключили к сети

Энергоблок №1 на Ростовской АЭС подключили к сети после устранения дефекта

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРостовская атомная электростанция
Ростовская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Ростовская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Энергоблок №1 Ростовской АЭС включен в сеть, сообщил концерн "Росэнергоатом".
"Энергоблок №1 Ростовской АЭС включен в сеть после проверки оборудования и устранения дефекта на турбине в 17.40 мск 24 августа 2024 года. На утро 25 августа он несет номинальную нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком", - говорится в сообщении.
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В минувшую пятницу блок №1 был отключен от сети оперативным персоналом.
Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет, отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что энергоблоки №1, 3 и 4 работают в штатном режиме, энергоблок №2 находится в плановом ремонте с 24 июля.
Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений, добавляется в сообщении "Росэнергоатома".
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Ядерные технологииРостовская АЭСРосэнергоатом
 
 
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