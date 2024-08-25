https://ria.ru/20240825/energoblok-1968318595.html

Первый энергоблок на Ростовской АЭС подключили к сети

Первый энергоблок на Ростовской АЭС подключили к сети - РИА Новости, 25.08.2024

Первый энергоблок на Ростовской АЭС подключили к сети

Энергоблок №1 Ростовской АЭС включен в сеть, сообщил концерн "Росэнергоатом". РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T08:53

2024-08-25T08:53

2024-08-25T09:19

ядерные технологии

ростовская аэс

росэнергоатом

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Энергоблок №1 Ростовской АЭС включен в сеть, сообщил концерн "Росэнергоатом"."Энергоблок №1 Ростовской АЭС включен в сеть после проверки оборудования и устранения дефекта на турбине в 17.40 мск 24 августа 2024 года. На утро 25 августа он несет номинальную нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком", - говорится в сообщении.В минувшую пятницу блок №1 был отключен от сети оперативным персоналом.Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет, отмечается в сообщении.Подчеркивается, что энергоблоки №1, 3 и 4 работают в штатном режиме, энергоблок №2 находится в плановом ремонте с 24 июля.Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений, добавляется в сообщении "Росэнергоатома".

https://ria.ru/20240823/oon-1968164076.html

https://ria.ru/20240821/bangladesh-1967559145.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростовская аэс, росэнергоатом