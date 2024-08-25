https://ria.ru/20240825/energoblok-1968318595.html
Первый энергоблок на Ростовской АЭС подключили к сети
Первый энергоблок на Ростовской АЭС подключили к сети - РИА Новости, 25.08.2024
Первый энергоблок на Ростовской АЭС подключили к сети
Энергоблок №1 Ростовской АЭС включен в сеть, сообщил концерн "Росэнергоатом". РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T08:53
2024-08-25T08:53
2024-08-25T09:19
ядерные технологии
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росэнергоатом
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Энергоблок №1 Ростовской АЭС включен в сеть, сообщил концерн "Росэнергоатом"."Энергоблок №1 Ростовской АЭС включен в сеть после проверки оборудования и устранения дефекта на турбине в 17.40 мск 24 августа 2024 года. На утро 25 августа он несет номинальную нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком", - говорится в сообщении.В минувшую пятницу блок №1 был отключен от сети оперативным персоналом.Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет, отмечается в сообщении.Подчеркивается, что энергоблоки №1, 3 и 4 работают в штатном режиме, энергоблок №2 находится в плановом ремонте с 24 июля.Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений, добавляется в сообщении "Росэнергоатома".
https://ria.ru/20240823/oon-1968164076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская аэс, росэнергоатом
Ядерные технологии, Ростовская АЭС, Росэнергоатом
Первый энергоблок на Ростовской АЭС подключили к сети
Энергоблок №1 на Ростовской АЭС подключили к сети после устранения дефекта
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Энергоблок №1 Ростовской АЭС включен в сеть, сообщил концерн "Росэнергоатом".
"Энергоблок №1 Ростовской АЭС включен в сеть после проверки оборудования и устранения дефекта на турбине в 17.40 мск 24 августа 2024 года. На утро 25 августа он несет номинальную нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком", - говорится в сообщении.
В минувшую пятницу блок №1 был отключен от сети оперативным персоналом.
Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС
нет, отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что энергоблоки №1, 3 и 4 работают в штатном режиме, энергоблок №2 находится в плановом ремонте с 24 июля.
Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений, добавляется в сообщении "Росэнергоатома".