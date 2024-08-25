https://ria.ru/20240825/efimov-1968282661.html

Ефимов: за полгода москвичи купили у города около 5,4 тысячи машино-мест

Ефимов: за полгода москвичи купили у города около 5,4 тысячи машино-мест - РИА Новости, 25.08.2024

Ефимов: за полгода москвичи купили у города около 5,4 тысячи машино-мест

В первом полугодии 2024 года москвичи приобрели у города около 5,4 тысячи парковочных мест общей площадью свыше 82 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T13:07

2024-08-25T13:07

2024-08-25T13:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 25 августа – РИА Новости. В первом полугодии 2024 года москвичи приобрели у города около 5,4 тысячи парковочных мест общей площадью свыше 82 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Парковочные места остаются востребованными среди москвичей. В первом полугодии у города купили около 5,4 тысячи мест для хранения автотранспорта, их общая площадь превысила 82 тысячи квадратных метров. Результаты выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда горожане приобрели у столицы почти 4,3 тысячи машино-мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что самый большой спрос был зафиксирован на юго-востоке столицы – там было куплено более 1,6 тысячи парковочных мест. Кроме того, свыше 1,1 тысячи мест приобрели на юго-западе и 840 на западе Москвы.Собственники квартир в жилых домах или проживающие в них по условиям социального найма лица могу купить находящиеся в оперативном или хозяйственном управлении предприятий или учреждений Москвы машино-места в паркингах этих домов. Они обойдутся им на 40% дешевле рыночной стоимости. Парковочные места покупаются на торгах посредством публичного предложения, а также по преимущественному праву этих категорий жильцов.

https://ria.ru/20240824/efimov-1968146811.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы