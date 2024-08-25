Ефимов: за полгода москвичи купили у города около 5,4 тысячи машино-мест
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 25 августа – РИА Новости. В первом полугодии 2024 года москвичи приобрели у города около 5,4 тысячи парковочных мест общей площадью свыше 82 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
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"Парковочные места остаются востребованными среди москвичей. В первом полугодии у города купили около 5,4 тысячи мест для хранения автотранспорта, их общая площадь превысила 82 тысячи квадратных метров. Результаты выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда горожане приобрели у столицы почти 4,3 тысячи машино-мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что самый большой спрос был зафиксирован на юго-востоке столицы – там было куплено более 1,6 тысячи парковочных мест. Кроме того, свыше 1,1 тысячи мест приобрели на юго-западе и 840 на западе Москвы.
Собственники квартир в жилых домах или проживающие в них по условиям социального найма лица могу купить находящиеся в оперативном или хозяйственном управлении предприятий или учреждений Москвы машино-места в паркингах этих домов. Они обойдутся им на 40% дешевле рыночной стоимости. Парковочные места покупаются на торгах посредством публичного предложения, а также по преимущественному праву этих категорий жильцов.