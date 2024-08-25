https://ria.ru/20240825/efimov-1968136448.html

Ефимов: в Солнцеве реализуют проекты комплексного развития территорий

Ефимов: в Солнцеве реализуют проекты комплексного развития территорий - РИА Новости, 25.08.2024

Ефимов: в Солнцеве реализуют проекты комплексного развития территорий

В столичном Солнцеве реализуют два проекта комплексного развития территорий (КРТ), благодаря которым в районе появится деловая, социальная и спортивная... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T12:08

2024-08-25T12:08

2024-08-25T12:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В столичном Солнцеве реализуют два проекта комплексного развития территорий (КРТ), благодаря которым в районе появится деловая, социальная и спортивная инфраструктура, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что проект реализуют правообладатель участка и оператор."Два проекта редевелопмента в Солнцеве предполагают строительство на участках общей площадью девять гектаров более 196 тысяч квадратных метров различной недвижимости. До конца 2028 года на площадках планируется создать современные жилые комплексы, а также общественно-деловые и социальные объекты. Инвестиции в проекты составят почти 64 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 1,5 миллиарда рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.По итогам реализации проектов Москва получит около четырех тысяч рабочих мест для жителей.Один из проектов оператор реализует на части бывшей промзоны "Западная водопроводная станция", где построят административно- деловые объекты, учреждения спорта и медицины. Второй проект воплотят на участке между Боровским шоссе и улицей Наро-Фоминская. Тут появится жилой квартал, в том числе для тех, кто принимает участие в реновации.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман уточнил, что по первому проекту построят общественно-деловую недвижимость. Ее площадь составит 134,2 тысячи квадратных метров.По второму проекту для москвичей появятся жилые дома площадью 62,6 тысячи квадратных метров, из них 11,8 тысячи квадратных метров пойдут для реализации программы реновации.

https://ria.ru/20240823/efimov-1968013717.html

https://ria.ru/20240822/promzona-1967681867.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы