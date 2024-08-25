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На внутренней стороне 63-го километра МКАД восстановили движение

На внутренней стороне 63-го километра МКАД восстановили движение - РИА Новости, 25.08.2024

На внутренней стороне 63-го километра МКАД восстановили движение

Движение восстановлено на внутренней стороне 63-го километра МКАД после столкновения четырех автомобилей, сообщил московский департамент транспорта в... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T17:52

2024-08-25T17:52

2024-08-25T17:52

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происшествия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Движение восстановлено на внутренней стороне 63-го километра МКАД после столкновения четырех автомобилей, сообщил московский департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало о том, что на внутренней стороне 63-го километра МКАД столкнулись четыре автомобиля, движение было затруднено на 3,5 километра. "Движение на внутренней стороне 63-го километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении.

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