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На внутренней стороне 63-го километра МКАД восстановили движение - РИА Новости, 25.08.2024
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17:52 25.08.2024
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На внутренней стороне 63-го километра МКАД восстановили движение
На внутренней стороне 63-го километра МКАД восстановили движение - РИА Новости, 25.08.2024
На внутренней стороне 63-го километра МКАД восстановили движение
Движение восстановлено на внутренней стороне 63-го километра МКАД после столкновения четырех автомобилей, сообщил московский департамент транспорта в... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T17:52
2024-08-25T17:52
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Движение восстановлено на внутренней стороне 63-го километра МКАД после столкновения четырех автомобилей, сообщил московский департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало о том, что на внутренней стороне 63-го километра МКАД столкнулись четыре автомобиля, движение было затруднено на 3,5 километра. "Движение на внутренней стороне 63-го километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении.
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Авто, Москва, Россия, Происшествия
На внутренней стороне 63-го километра МКАД восстановили движение

На внутренней стороне 63-го километра МКАД восстановили движение после ДТП

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСветофор на перекрестке
Светофор на перекрестке - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Светофор на перекрестке. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Движение восстановлено на внутренней стороне 63-го километра МКАД после столкновения четырех автомобилей, сообщил московский департамент транспорта в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало о том, что на внутренней стороне 63-го километра МКАД столкнулись четыре автомобиля, движение было затруднено на 3,5 километра.
«
"Движение на внутренней стороне 63-го километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении.
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