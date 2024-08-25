https://ria.ru/20240825/dvizhenie-1968370459.html
На Волоколамском шоссе восстановили движение после ДТП
На Волоколамском шоссе восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 25.08.2024
На Волоколамском шоссе восстановили движение после ДТП
Движение на Волоколамском шоссе в Москве восстановлено после столкновения двух мотоциклов и автомобиля с наездом на остановку общественного транспорта,... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T15:54
2024-08-25T15:54
2024-08-25T15:54
происшествия
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885955065_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_6e17e73b15a05e493b2f3417e0fb55e1.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Движение на Волоколамском шоссе в Москве восстановлено после столкновения двух мотоциклов и автомобиля с наездом на остановку общественного транспорта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. В воскресенье дептранс Москвы сообщил, что на Волоколамском шоссе в районе дома 15/22 произошло столкновение двух мотоциклов и автомобиля с дальнейшим наездом на остановочный павильон. Позже ГУ МВД по Москве сообщило РИА Новости, что в результате ДТП пострадали два человека, они были направлены в медицинское учреждение. "Движение на Волоколамском шоссе в районе дома 15/22 восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240824/dtp-1968220914.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885955065_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_52423d1f93164db5dfc9a3d775c531f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто
На Волоколамском шоссе восстановили движение после ДТП
На Волоколамском шоссе в Москве восстановили движение после ДТП с мотоциклами