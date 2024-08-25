https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

Свобода, ведущая народ в Telegram. Павла Дурова задержали во Франции

Свобода, ведущая народ в Telegram. Павла Дурова задержали во Франции - РИА Новости, 25.08.2024

Свобода, ведущая народ в Telegram. Павла Дурова задержали во Франции

Минувшей ночью ленты Telegram-каналов захватила тема, которая напрямую затрагивает эти самые каналы — и, увы, не только их. В парижском аэропорту Ле-Бурже... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T08:00

2024-08-25T08:00

2024-08-25T09:37

в мире

франция

ле бурже

европа

павел дуров

telegram

задержание павла дурова во франции

аналитика

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Минувшей ночью ленты Telegram-каналов захватила тема, которая напрямую затрагивает эти самые каналы — и, увы, не только их. В парижском аэропорту Ле-Бурже французские спецслужбы задержали создателя мессенджера Павла Дурова.Судя по сообщениям местных СМИ, ему вменяют все мыслимые и немыслимые преступления — от терроризма и массовых убийств до торговли наркотиками и педофилии. Объясняют это тем, что все эти беды свалились на головы французов оттого, что Дуров отказался сотрудничать с местными правоохранительными органами, а значит — был соучастником всех этих преступлений. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.Особенно пикантны подробности задержания: по данным СМИ, в розыск Дурова объявили всего за несколько минут до приземления его личного джета в Ле-Бурже и тут же выдали ордер на арест. При этом самолет летел из Азербайджана, где, по сообщению СМИ, основатель Telegram мог встретиться с Путиным, но встреча не состоялась.Судить Дурова собираются как гражданина Франции — паспорт он получил в 2021-м. Из-за этого его экстрадиция или обмен представляются делом с юридической точки зрения крайне сложным — если вообще возможным.При этом в Telegram заявили, что были готовы к такому развитию событий и прописали алгоритм действий на случай, если основателя компании арестуют. Сейчас он приведен в действие. Насколько детально он продуман и как долго способен действовать автономно — неизвестно.Зато доподлинно известно, что теперь в мире появился "русский Ассанж". И само задержание, и то, как оно проводилось, и обвинения, которые Дурову предъявляют, камня на камне не оставляют от излюбленной Западом мантры про свободу слова. Все другие мессенджеры и социальные сети контролируются США и Европой практически тотально и столь же тщательным образом цензурируются.Дурова едва ли можно назвать российским патриотом. Но в глазах обвинителей это делает его еще более виноватым. Он создал, насколько это возможно, нейтральную площадку, где убедительность зависела от аргументов и работы. И именно на этом поле российские медиа разносили своих западных оппонентов. В равных условиях. А такое, конечно, никому не прощается. Тем более какому-то русскому. Тем более после того как он начинает активничать на западных рынках.Дурова задержали именно за то, что он был последним из тех, кто сохранял эту — уже уходящую — эпоху свободного интернета. Его судят именно за успех. За то, что он создал нечто действительно нужное. Продукт, который набирает популярность не благодаря усилиям правительств — как его конкуренты из Meta*, — а вопреки. Продукт, который действительно создавал все условия для свободной конкуренции. И сейчас Запад расписывается в своем бессилии. Эту свободную конкуренцию он не выдерживает — несмотря на колоссальный перевес в ресурсах.Теперь интересно посмотреть, как будут вести себя те самопровозглашенные стражи демократии, которые так ретиво защищали Telegram, когда приложение замедляли в России. Надежд на то, что они вдруг бросятся рьяно отстаивать столь ценные для них идеалы свободы, нет. Интерес этот сугубо антропологический — кто и как будет переобуваться и рассказывать обо всех угрозах, которые мессенджер в себе таит. Сколько раз они теперь упомянут "министерство правды" из набившей оскомину оруэлловской антиутопии?И конечно, есть еще один напрашивающийся вывод из всей этой истории. Хотя это скорее подтверждение уже давно известной всем истины. Над Европой снова опускается железный занавес. И по ту сторону этого занавеса русским не рады. Никаким. Даже нейтральным.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240825/durov-1968305944.html

https://ria.ru/20240825/mid-1968299961.html

https://ria.ru/20240825/blokcheyn-1968299116.html

https://ria.ru/20240825/mask_durov-1968301575.html

https://ria.ru/20240825/zhirinovskiy_durov-1968303247.html

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Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

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в мире, франция, ле бурже, европа, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции, аналитика