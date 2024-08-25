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Дурову припомнили высказывание о Франции
Дурову припомнили высказывание о Франции - РИА Новости, 25.08.2024
Дурову припомнили высказывание о Франции
В начале лета создатель Telegram Павел Дуров в своем Telegram-канале выразил желание отдохнуть во Франции и назвал ее лучшим местом для отдыха, на что обратили... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T03:42
2024-08-25T03:42
2024-08-25T10:46
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 25 авг — РИА новости. В начале лета создатель Telegram Павел Дуров в своем Telegram-канале выразил желание отдохнуть во Франции и назвал ее лучшим местом для отдыха, на что обратили внимание пользователи Cети. "В Дубае становится все жарче, и мои друзья разъезжаются по разным шикарным местам по типу юга Франции. Как французский гражданин, я согласен с тем, что Франция — это лучшее место для отдыха", — написал Дуров.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240825/zhirinovskiy_durov-1968303247.html
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задержание павла дурова во франции, павел дуров, telegram, франция, москва, дубай
Задержание Павла Дурова во Франции, Павел Дуров, Telegram, Франция, Москва, Дубай
Дурову припомнили высказывание о Франции
Дуров в начале лета назвал Францию лучшим местом для отдыха