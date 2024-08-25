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Голландский журналист назвал задержание Дурова атакой на свободу слова
Голландский журналист назвал задержание Дурова атакой на свободу слова - РИА Новости, 25.08.2024
Голландский журналист назвал задержание Дурова атакой на свободу слова
Задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова является атакой на свободу слова, заявил голландский журналист, политолог и создатель... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T18:19
2024-08-25T18:19
2024-08-25T18:19
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задержание павла дурова во франции
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АМСТЕРДАМ, 25 авг - РИА Новости. Задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова является атакой на свободу слова, заявил голландский журналист, политолог и создатель медиа-ресурса Alternatief ("Альтернатива") Аб Гителинк. "По поводу задержания Павла Дурова, я считаю, что это атака на свободу слова", - заявил Гителинк, выступая в воскресенье на демонстрации в Амстердаме. Голландский журналист считает важным, чтобы существовал нейтральный и свободный мессенджер, который не находился бы под контролем ни западной, ни любой другой страны, как, например, соцсеть Х Илона Маска. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240825/durov-1968372422.html
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В мире, Технологии, Павел Дуров, Илон Маск, Задержание Павла Дурова во Франции
Голландский журналист назвал задержание Дурова атакой на свободу слова
Голландский журналист назвал задержание Дурова в Париже атакой на свободу слова