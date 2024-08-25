https://ria.ru/20240825/durov-1968372422.html

Симоньян рассказала, почему задержали Дурова

Симоньян рассказала, почему задержали Дурова - РИА Новости, 25.08.2024

Симоньян рассказала, почему задержали Дурова

Основателя Telegram Павла Дурова задержали, чтобы забрать у него ключи шифрования мессенджера, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T16:06

2024-08-25T16:06

2024-08-25T16:48

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Основателя Telegram Павла Дурова задержали, чтобы забрать у него ключи шифрования мессенджера, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Что главное в истории с Дуровым? <...> Его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст", — написала она в своем Telegram-канале.Симоньян также посоветовала всем, кто привык использовать Telegram "для чувствительных разговоров/переписок", удалить сообщения "прямо сейчас" и "больше так не делать".В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.По данным местных СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Как сообщило РИА Новости посольство России во Франции, Париж пока уклоняется от сотрудничества по поводу задержания Дурова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но Париж считает его французское гражданство в качестве основного. Она добавила, что Россия будет следить за реакцией международных организаций на задержание основателя Telegram.

https://ria.ru/20240825/durov-1968355879.html

https://ria.ru/20240825/zaderzhanie-1968363416.html

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