https://ria.ru/20240825/durov-1968366479.html
Эксперт рассказал, почему Запад стал считать Дурова врагом
Эксперт рассказал, почему Запад стал считать Дурова врагом - РИА Новости, 25.08.2024
Эксперт рассказал, почему Запад стал считать Дурова врагом
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров стал считаться в странах Запада преступником, когда платформой стали активно пользоваться французские демонстранты и РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T15:22
2024-08-25T15:22
2024-08-25T15:22
в мире
технологии
павел дуров
задержание павла дурова во франции
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ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров стал считаться в странах Запада преступником, когда платформой стали активно пользоваться французские демонстранты и британские правые, считает замдиректора отдела финансовых СМИ медиагруппы "Цзиньхуа", доцент и блогер Сюй Цзяньхуэй. Сюй Цзяньхуэй указал на то, что платформой пользуются гонконгские активисты за независимость, при этом Telegram отказывается сотрудничать с властями Гонконга для расследований. "Однако, когда Telegram стал платформой для французских демонстрантов, платформой для мобилизации протестов британских правых, сразу же... (Дуров - ред.) превратился в преступника", - написал Сюй Цзяньхуэй в своем блоге в Weibo, на который подписаны более трех миллионов человек. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. В свою очередь посольство РФ по Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240825/durov-1968355879.html
https://ria.ru/20240825/zaderzhanie-1968363416.html
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в мире, технологии, павел дуров, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции
Эксперт рассказал, почему Запад стал считать Дурова врагом
Эксперт: Запад считает Дурова врагом из-за активизации в Telegram оппозиция
ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров стал считаться в странах Запада преступником, когда платформой стали активно пользоваться французские демонстранты и британские правые, считает замдиректора отдела финансовых СМИ медиагруппы "Цзиньхуа", доцент и блогер Сюй Цзяньхуэй.
Сюй Цзяньхуэй указал на то, что платформой пользуются гонконгские активисты за независимость, при этом Telegram отказывается сотрудничать с властями Гонконга для расследований. "Однако, когда Telegram стал платформой для французских демонстрантов, платформой для мобилизации протестов британских правых, сразу же... (Дуров - ред.) превратился в преступника", - написал Сюй Цзяньхуэй в своем блоге в Weibo, на который подписаны более трех миллионов человек.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
В свою очередь посольство РФ по Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.