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Слуцкий назвал задержание Дурова частью антироссийской политики Запада - РИА Новости, 25.08.2024
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15:15 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/durov-1968365051.html
Слуцкий назвал задержание Дурова частью антироссийской политики Запада
Слуцкий назвал задержание Дурова частью антироссийской политики Запада - РИА Новости, 25.08.2024
Слуцкий назвал задержание Дурова частью антироссийской политики Запада
Задержание основателя Telegram Павла Дурова является частью антироссийской политики Запада по всем канонам: с двойными стандартами, нарушением основных прав и... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T15:15
2024-08-25T15:15
технологии
франция
азербайджан
павел дуров
леонид слуцкий (политик)
telegram
лдпр
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Задержание основателя Telegram Павла Дурова является частью антироссийской политики Запада по всем канонам: с двойными стандартами, нарушением основных прав и свобод, выдвижением голословных обвинений во всех смертных грехах, заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. "Задержание Дурова – часть антироссийской политики Запада по всем канонам: с двойными стандартами, нарушением основных прав и свобод, выдвижением голословных обвинений во всех смертных грехах. Цель банальна – тотальная слежка и цензура, попытка "заткнуть рот" неудобной для западных элит правде", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Парламентарий добавил, что не имеет значение "плохой" Дуров или "хороший", но он русский. "Талантливый создатель мировой интернет-сети, достойно конкурирующей с западными аналогами. И да – со своей независимой позицией. Независимой и неподконтрольной "золотому миллиарду". В этом корень и, считаю, главная причина последних событий", - добавил он. Кроме того, Слуцкий сообщил, что планирует в ближайшее время переговорить с лидером парламентской фракции "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html
https://ria.ru/20240825/durov-1968296843.html
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технологии, франция, азербайджан, павел дуров, леонид слуцкий (политик), telegram, лдпр, задержание павла дурова во франции
Технологии, Франция, Азербайджан, Павел Дуров, Леонид Слуцкий (политик), Telegram, ЛДПР, Задержание Павла Дурова во Франции
Слуцкий назвал задержание Дурова частью антироссийской политики Запада

Слуцкий: задержание Дурова — часть антироссийской политики Запада по его канонам

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Задержание основателя Telegram Павла Дурова является частью антироссийской политики Запада по всем канонам: с двойными стандартами, нарушением основных прав и свобод, выдвижением голословных обвинений во всех смертных грехах, заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Задержание Дурова – часть антироссийской политики Запада по всем канонам: с двойными стандартами, нарушением основных прав и свобод, выдвижением голословных обвинений во всех смертных грехах. Цель банальна – тотальная слежка и цензура, попытка "заткнуть рот" неудобной для западных элит правде", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Свобода, ведущая народ в Telegram. Павла Дурова задержали во Франции
Вчера, 08:00
Парламентарий добавил, что не имеет значение "плохой" Дуров или "хороший", но он русский.
«
"Талантливый создатель мировой интернет-сети, достойно конкурирующей с западными аналогами. И да – со своей независимой позицией. Независимой и неподконтрольной "золотому миллиарду". В этом корень и, считаю, главная причина последних событий", - добавил он.
Кроме того, Слуцкий сообщил, что планирует в ближайшее время переговорить с лидером парламентской фракции "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Даванков предположил, что может стоять за задержанием Дурова во Франции
Вчера, 00:46
 
ТехнологииФранцияАзербайджанПавел ДуровЛеонид Слуцкий (политик)TelegramЛДПРЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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