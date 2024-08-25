https://ria.ru/20240825/durov-1968365051.html

Слуцкий назвал задержание Дурова частью антироссийской политики Запада

Слуцкий назвал задержание Дурова частью антироссийской политики Запада - РИА Новости, 25.08.2024

Слуцкий назвал задержание Дурова частью антироссийской политики Запада

Задержание основателя Telegram Павла Дурова является частью антироссийской политики Запада по всем канонам: с двойными стандартами, нарушением основных прав и... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T15:15

2024-08-25T15:15

2024-08-25T15:15

технологии

франция

азербайджан

павел дуров

леонид слуцкий (политик)

telegram

лдпр

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Задержание основателя Telegram Павла Дурова является частью антироссийской политики Запада по всем канонам: с двойными стандартами, нарушением основных прав и свобод, выдвижением голословных обвинений во всех смертных грехах, заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. "Задержание Дурова – часть антироссийской политики Запада по всем канонам: с двойными стандартами, нарушением основных прав и свобод, выдвижением голословных обвинений во всех смертных грехах. Цель банальна – тотальная слежка и цензура, попытка "заткнуть рот" неудобной для западных элит правде", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Парламентарий добавил, что не имеет значение "плохой" Дуров или "хороший", но он русский. "Талантливый создатель мировой интернет-сети, достойно конкурирующей с западными аналогами. И да – со своей независимой позицией. Независимой и неподконтрольной "золотому миллиарду". В этом корень и, считаю, главная причина последних событий", - добавил он. Кроме того, Слуцкий сообщил, что планирует в ближайшее время переговорить с лидером парламентской фракции "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968296843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, франция, азербайджан, павел дуров, леонид слуцкий (политик), telegram, лдпр, задержание павла дурова во франции