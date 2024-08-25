https://ria.ru/20240825/durov-1968364244.html

Адвокат назвал обвинения в адрес Дурова нелепыми

Адвокат назвал обвинения в адрес Дурова нелепыми - РИА Новости, 25.08.2024

Адвокат назвал обвинения в адрес Дурова нелепыми

Обвинения, вменяемые парижскими властями создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, нелепы, считает адвокат Дмитрий Аграновский. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T15:08

2024-08-25T15:08

2024-08-25T15:08

технологии

павел дуров

дмитрий аграновский

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Обвинения, вменяемые парижскими властями создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, нелепы, считает адвокат Дмитрий Аграновский. По мнению адвоката, задержание Дурова - это наступление, атака на свободу слова, попытка взять под контроль мессенджер. Аграновский подчеркнул, что сегодня на Западе все независимое безжалостно выкорчевывается, и дело Дурова тому пример. "Что касается обвинений, о которых мы читаем в прессе, мне они представятся абсолютно нелепыми, у мессенджера Telegram, как сообщается, порядка миллиарда пользователей. И там можно найти сообщение на любой вкус и цвет, на любые темы - от Лунной программы до плоской Земли. Это все равно, что вменять производителю автомобиля, какому-нибудь гигантскому автоконцерну, что его автомобили используются в преступных целях, или вменять им вину за ДТП. Это же совершенно невозможно", - сообщил Аграновский РИА Новости. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. В свою очередь посольство РФ по Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240825/durov_frantsiya-1968304812.html

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, павел дуров, дмитрий аграновский, задержание павла дурова во франции