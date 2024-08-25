https://ria.ru/20240825/durov-1968363236.html

В Госдуме призвали считать Дурова политическим заключенным

В Госдуме призвали считать Дурова политическим заключенным - РИА Новости, 25.08.2024

В Госдуме призвали считать Дурова политическим заключенным

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал считать Павла Дурова, арестованного во Франции, политическим заключенным. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T15:01

2024-08-25T15:01

2024-08-25T15:01

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал считать Павла Дурова, арестованного во Франции, политическим заключенным. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. "Считаю, что Дуров во Франции - это политический заключенный. Я надеюсь, после подобного нелегитимного ареста он откажется от позиции "человека мира" и наконец поймет, что заигрывания с Западом ничем хорошим не заканчиваются", - заявил РИА Новости Хамзаев. Депутат отметил, что российским предпринимателям нужно слушать президента России Владимира Путина, уточнив, что ездить в Европу в период рассвета русофобской политики просто небезопасно. "Если ты неугоден западным спецслужбам и кураторам, то ты будешь арестован как какой-нибудь преступник. Его арестовали исключительно ради доступа к мессенджеру, цель будет получить секретную информацию, ключи от социальных сетей и контроль с целью шпионажа", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968338578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, франция, азербайджан, россия, павел дуров, султан хамзаев, владимир путин, telegram, госдума рф, задержание павла дурова во франции