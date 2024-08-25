В Госдуме призвали считать Дурова политическим заключенным
Хамзаев призвал считать арестованного во Франции Дурова политическим заключенным
© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
© AP Photo / Tatan Syuflana
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал считать Павла Дурова, арестованного во Франции, политическим заключенным.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
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"Считаю, что Дуров во Франции - это политический заключенный. Я надеюсь, после подобного нелегитимного ареста он откажется от позиции "человека мира" и наконец поймет, что заигрывания с Западом ничем хорошим не заканчиваются", - заявил РИА Новости Хамзаев.
Депутат отметил, что российским предпринимателям нужно слушать президента России Владимира Путина, уточнив, что ездить в Европу в период рассвета русофобской политики просто небезопасно.
"Если ты неугоден западным спецслужбам и кураторам, то ты будешь арестован как какой-нибудь преступник. Его арестовали исключительно ради доступа к мессенджеру, цель будет получить секретную информацию, ключи от социальных сетей и контроль с целью шпионажа", - добавил парламентарий.