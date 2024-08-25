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В Госдуме призвали считать Дурова политическим заключенным - РИА Новости, 25.08.2024
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15:01 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/durov-1968363236.html
В Госдуме призвали считать Дурова политическим заключенным
В Госдуме призвали считать Дурова политическим заключенным - РИА Новости, 25.08.2024
В Госдуме призвали считать Дурова политическим заключенным
Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал считать Павла Дурова, арестованного во Франции, политическим заключенным. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T15:01
2024-08-25T15:01
технологии
франция
азербайджан
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал считать Павла Дурова, арестованного во Франции, политическим заключенным. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. "Считаю, что Дуров во Франции - это политический заключенный. Я надеюсь, после подобного нелегитимного ареста он откажется от позиции "человека мира" и наконец поймет, что заигрывания с Западом ничем хорошим не заканчиваются", - заявил РИА Новости Хамзаев. Депутат отметил, что российским предпринимателям нужно слушать президента России Владимира Путина, уточнив, что ездить в Европу в период рассвета русофобской политики просто небезопасно. "Если ты неугоден западным спецслужбам и кураторам, то ты будешь арестован как какой-нибудь преступник. Его арестовали исключительно ради доступа к мессенджеру, цель будет получить секретную информацию, ключи от социальных сетей и контроль с целью шпионажа", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html
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технологии, франция, азербайджан, россия, павел дуров, султан хамзаев, владимир путин, telegram, госдума рф, задержание павла дурова во франции
Технологии, Франция, Азербайджан, Россия, Павел Дуров, Султан Хамзаев, Владимир Путин, Telegram, Госдума РФ, Задержание Павла Дурова во Франции
В Госдуме призвали считать Дурова политическим заключенным

Хамзаев призвал считать арестованного во Франции Дурова политическим заключенным

© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал считать Павла Дурова, арестованного во Франции, политическим заключенным.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Свобода, ведущая народ в Telegram. Павла Дурова задержали во Франции
Вчера, 08:00
«
"Считаю, что Дуров во Франции - это политический заключенный. Я надеюсь, после подобного нелегитимного ареста он откажется от позиции "человека мира" и наконец поймет, что заигрывания с Западом ничем хорошим не заканчиваются", - заявил РИА Новости Хамзаев.
Депутат отметил, что российским предпринимателям нужно слушать президента России Владимира Путина, уточнив, что ездить в Европу в период рассвета русофобской политики просто небезопасно.
"Если ты неугоден западным спецслужбам и кураторам, то ты будешь арестован как какой-нибудь преступник. Его арестовали исключительно ради доступа к мессенджеру, цель будет получить секретную информацию, ключи от социальных сетей и контроль с целью шпионажа", - добавил парламентарий.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Париж уклоняется от взаимодействия по задержанию Дурова, заявило посольство
Вчера, 11:41
 
ТехнологииФранцияАзербайджанРоссияПавел ДуровСултан ХамзаевВладимир ПутинTelegramГосдума РФЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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