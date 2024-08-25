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Россия сделает все возможное для освобождения Дурова, заявила депутат - РИА Новости, 25.08.2024
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14:50 25.08.2024 (обновлено: 14:57 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/durov-1968361426.html
Россия сделает все возможное для освобождения Дурова, заявила депутат
Россия сделает все возможное для освобождения Дурова, заявила депутат - РИА Новости, 25.08.2024
Россия сделает все возможное для освобождения Дурова, заявила депутат
Россия будет делать все возможное для освобождения гражданина РФ и основателя Telegram Павла Дурова, заявила РИА Новости депутат Госдумы Мария Бутина ("Единая... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T14:50
2024-08-25T14:57
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Россия будет делать все возможное для освобождения гражданина РФ и основателя Telegram Павла Дурова, заявила РИА Новости депутат Госдумы Мария Бутина ("Единая Россия").Ранее французские СМИ сообщили, что основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. По информации французских СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых Францией лиц. Он помещен под стражу. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram от сотрудничества с властями страны, делает Дурова причастным к ряду преступлений."Наша Конституция предусматривает защиту граждан России. У него есть наше гражданство, он от него не отказывался. Это очень важно с точки зрения обмена. Да, это гражданин России, Россия будет делать все возможное для его освобождения", - заявила Бутина.Она отметила, что был бы Дуров гражданином другой страны, и не был бы гражданином России, и не был бы русским по происхождению, то к нему бы отнеслись по-другому."Безусловно, это попытка выудить у него имеющиеся коды и доступы к социальным сетям, владельцем которых он является. И это, безусловно, продолжение русофобии. Потому что посмотрите список статей обвинений, которые ему выдвигают. С тем же успехом можно обвинить Илона Маска ровно в той же информации, которую распространяют через его социальную сеть", - отметила она.Парламентарий добавила, что русофобия — это явление повсеместное, и вне зависимости от того, как человек пытается или не пытается менять сторону, когда Западу необходим "козёл отпущения", они всегда будут использовать россиян.
https://ria.ru/20240825/durov-1968355879.html
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в мире, россия, сша, украина, джо байден, кир стармер, дональд трамп, нато, технологии, франция, париж, илон маск, мария бутина, павел дуров, telegram, госдума рф, единая россия, задержание павла дурова во франции
В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден, Кир Стармер, Дональд Трамп, НАТО, Технологии, Франция, Париж, Илон Маск, Мария Бутина, Павел Дуров, Telegram, Госдума РФ, Единая Россия, Задержание Павла Дурова во Франции
Россия сделает все возможное для освобождения Дурова, заявила депутат

Депутат Госдумы Бутина: Россия сделает все возможное для освобождения Дурова

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Россия будет делать все возможное для освобождения гражданина РФ и основателя Telegram Павла Дурова, заявила РИА Новости депутат Госдумы Мария Бутина ("Единая Россия").
Ранее французские СМИ сообщили, что основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. По информации французских СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых Францией лиц. Он помещен под стражу. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram от сотрудничества с властями страны, делает Дурова причастным к ряду преступлений.
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«
"Наша Конституция предусматривает защиту граждан России. У него есть наше гражданство, он от него не отказывался. Это очень важно с точки зрения обмена. Да, это гражданин России, Россия будет делать все возможное для его освобождения", - заявила Бутина.
Она отметила, что был бы Дуров гражданином другой страны, и не был бы гражданином России, и не был бы русским по происхождению, то к нему бы отнеслись по-другому.
«
"Безусловно, это попытка выудить у него имеющиеся коды и доступы к социальным сетям, владельцем которых он является. И это, безусловно, продолжение русофобии. Потому что посмотрите список статей обвинений, которые ему выдвигают. С тем же успехом можно обвинить Илона Маска ровно в той же информации, которую распространяют через его социальную сеть", - отметила она.
Парламентарий добавила, что русофобия — это явление повсеместное, и вне зависимости от того, как человек пытается или не пытается менять сторону, когда Западу необходим "козёл отпущения", они всегда будут использовать россиян.
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В миреРоссияСШАУкраинаДжо БайденКир СтармерДональд ТрампНАТОТехнологииФранцияПарижИлон МаскМария БутинаПавел ДуровTelegramГосдума РФЕдиная РоссияЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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