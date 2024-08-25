Россия сделает все возможное для освобождения Дурова, заявила депутат
Депутат Госдумы Бутина: Россия сделает все возможное для освобождения Дурова
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Россия будет делать все возможное для освобождения гражданина РФ и основателя Telegram Павла Дурова, заявила РИА Новости депутат Госдумы Мария Бутина ("Единая Россия").
Ранее французские СМИ сообщили, что основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. По информации французских СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых Францией лиц. Он помещен под стражу. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram от сотрудничества с властями страны, делает Дурова причастным к ряду преступлений.
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"Наша Конституция предусматривает защиту граждан России. У него есть наше гражданство, он от него не отказывался. Это очень важно с точки зрения обмена. Да, это гражданин России, Россия будет делать все возможное для его освобождения", - заявила Бутина.
Она отметила, что был бы Дуров гражданином другой страны, и не был бы гражданином России, и не был бы русским по происхождению, то к нему бы отнеслись по-другому.
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"Безусловно, это попытка выудить у него имеющиеся коды и доступы к социальным сетям, владельцем которых он является. И это, безусловно, продолжение русофобии. Потому что посмотрите список статей обвинений, которые ему выдвигают. С тем же успехом можно обвинить Илона Маска ровно в той же информации, которую распространяют через его социальную сеть", - отметила она.
Парламентарий добавила, что русофобия — это явление повсеместное, и вне зависимости от того, как человек пытается или не пытается менять сторону, когда Западу необходим "козёл отпущения", они всегда будут использовать россиян.