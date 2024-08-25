https://ria.ru/20240825/durov-1968361426.html

Россия сделает все возможное для освобождения Дурова, заявила депутат

Россия сделает все возможное для освобождения Дурова, заявила депутат - РИА Новости, 25.08.2024

Россия сделает все возможное для освобождения Дурова, заявила депутат

Россия будет делать все возможное для освобождения гражданина РФ и основателя Telegram Павла Дурова, заявила РИА Новости депутат Госдумы Мария Бутина ("Единая... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T14:50

2024-08-25T14:50

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Россия будет делать все возможное для освобождения гражданина РФ и основателя Telegram Павла Дурова, заявила РИА Новости депутат Госдумы Мария Бутина ("Единая Россия").Ранее французские СМИ сообщили, что основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. По информации французских СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых Францией лиц. Он помещен под стражу. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram от сотрудничества с властями страны, делает Дурова причастным к ряду преступлений."Наша Конституция предусматривает защиту граждан России. У него есть наше гражданство, он от него не отказывался. Это очень важно с точки зрения обмена. Да, это гражданин России, Россия будет делать все возможное для его освобождения", - заявила Бутина.Она отметила, что был бы Дуров гражданином другой страны, и не был бы гражданином России, и не был бы русским по происхождению, то к нему бы отнеслись по-другому."Безусловно, это попытка выудить у него имеющиеся коды и доступы к социальным сетям, владельцем которых он является. И это, безусловно, продолжение русофобии. Потому что посмотрите список статей обвинений, которые ему выдвигают. С тем же успехом можно обвинить Илона Маска ровно в той же информации, которую распространяют через его социальную сеть", - отметила она.Парламентарий добавила, что русофобия — это явление повсеместное, и вне зависимости от того, как человек пытается или не пытается менять сторону, когда Западу необходим "козёл отпущения", они всегда будут использовать россиян.

https://ria.ru/20240825/durov-1968355879.html

https://ria.ru/20240825/liniya-1968357337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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