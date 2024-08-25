https://ria.ru/20240825/durov-1968360716.html
США взяли Дурова в заложники для контроля Telegram, заявили в Госдуме
США взяли Дурова в заложники для контроля Telegram, заявили в Госдуме - РИА Новости, 25.08.2024
США взяли Дурова в заложники для контроля Telegram, заявили в Госдуме
Американцы руками французов взяли в заложники основателя Telegram Павла Дурова для того, чтобы контролировать Telegram не с точки зрения бизнеса, а с... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T14:46
2024-08-25T14:46
2024-08-25T14:46
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Американцы руками французов взяли в заложники основателя Telegram Павла Дурова для того, чтобы контролировать Telegram не с точки зрения бизнеса, а с информационной точки зрения, заявил РИА Новости первый зампред фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев. "Американцы руками французов взяли в заложники Дурова для того, чтобы взять под контроль Telegram не с точки зрения бизнеса, а с информационной точки зрения. Иметь возможность контролировать и управлять тем содержанием, тем контентом, который есть в Telegram", - заявил Гусев. По его словам, каждому русскому давно пора понять, что без России жизни нет. "Я считаю, что мы должны встать на защиту Дурова. Мы сейчас изучаем, как и что можно сделать", - добавил он. По мнению парламентария, арест Дурова является прецедентом. "Сегодня они взяли Дурова, завтра они начнут без причин арестовывать кого захотят. Либо отбирать собственность, либо брать эти ресурсы под контроль", - отметил депутат. Гусев подчеркнул, что каждый, кто свободно живет в цифровом мире, каждый, кто свободно пользуется интернетом, должен заявить свою позицию. "Спасти Дурова, вызволить его из плена, в котором он оказался, может только сообщество, люди могут вызволить. Не государство, а люди. Я думаю, что нам надо такую позицию заявлять. Потому что каким бы он (ред. - Дуров) ни был, он все равно наш товарищ", - добавил он. По мнению Гусева, дальше подобная ситуация может возникнуть с YouTube и другими цифровыми платформами. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html
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россия, азербайджан, франция, павел дуров, госдума рф, задержание павла дурова во франции, в мире
Россия, Азербайджан, Франция, Павел Дуров, Госдума РФ, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире
США взяли Дурова в заложники для контроля Telegram, заявили в Госдуме
Депутат Гусев: американцы взяли Дурова в заложники для контроля Telegram
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Американцы руками французов взяли в заложники основателя Telegram Павла Дурова для того, чтобы контролировать Telegram не с точки зрения бизнеса, а с информационной точки зрения, заявил РИА Новости первый зампред фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев.
"Американцы руками французов взяли в заложники Дурова для того, чтобы взять под контроль Telegram не с точки зрения бизнеса, а с информационной точки зрения. Иметь возможность контролировать и управлять тем содержанием, тем контентом, который есть в Telegram", - заявил Гусев.
По его словам, каждому русскому давно пора понять, что без России
жизни нет. "Я считаю, что мы должны встать на защиту Дурова. Мы сейчас изучаем, как и что можно сделать", - добавил он.
По мнению парламентария, арест Дурова является прецедентом. "Сегодня они взяли Дурова, завтра они начнут без причин арестовывать кого захотят. Либо отбирать собственность, либо брать эти ресурсы под контроль", - отметил депутат.
Гусев подчеркнул, что каждый, кто свободно живет в цифровом мире, каждый, кто свободно пользуется интернетом, должен заявить свою позицию. "Спасти Дурова, вызволить его из плена, в котором он оказался, может только сообщество, люди могут вызволить. Не государство, а люди. Я думаю, что нам надо такую позицию заявлять. Потому что каким бы он (ред. - Дуров) ни был, он все равно наш товарищ", - добавил он.
По мнению Гусева, дальше подобная ситуация может возникнуть с YouTube
и другими цифровыми платформами.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана
. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции
считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.