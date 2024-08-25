https://ria.ru/20240825/durov-1968356767.html
Эксперт считает задержание Дурова во Франции недемократичным
Эксперт считает задержание Дурова во Франции недемократичным - РИА Новости, 25.08.2024
Эксперт считает задержание Дурова во Франции недемократичным
Французские власти поступили недемократично, задержав основателя Telegram Павла Дурова прямо в аэропорту, для них он остается русским, несмотря на гражданство... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T14:20
2024-08-25T14:20
2024-08-25T14:20
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задержание павла дурова во франции
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СТАМБУЛ, 25 авг - РИА Новости. Французские власти поступили недемократично, задержав основателя Telegram Павла Дурова прямо в аэропорту, для них он остается русским, несмотря на гражданство Франции, заявил РИА Новости эксперт по вопросам безопасности, член руководства Демократической партии (DP) Турции Мустафа Бёгюрджю. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. "Задержание полицией в аэропорту личности такого масштаба… является проявлением двойных стандартов и попыткой дискредитации личности", - сказа РИА Новости эксперт. По его словам, в соответствии с принятыми в демократических странах нормами, гражданина оповещают о ведущемся в его отношении расследовании и задерживают по месту проживания или работы, а не обставив задержание подобным образом. "В случае с подобным задержанием речь может идти о скрытом умысле… Дуров, может, и получил французское гражданство, но для Франции и французов он не является соотечественником. Ему будет полезно подумать и все взвесить, ведь сейчас его считают русским", - добавил эксперт. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240825/durov-1968355879.html
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в мире, технологии, франция, турция, азербайджан, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Франция, Турция, Азербайджан, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Эксперт считает задержание Дурова во Франции недемократичным
Эксперт: Дуров для Франции остается русским, его задержали недемократично
СТАМБУЛ, 25 авг - РИА Новости. Французские власти поступили недемократично, задержав основателя Telegram Павла Дурова прямо в аэропорту, для них он остается русским, несмотря на гражданство Франции, заявил РИА Новости эксперт по вопросам безопасности, член руководства Демократической партии (DP) Турции Мустафа Бёгюрджю.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана
. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
«
"Задержание полицией в аэропорту личности такого масштаба… является проявлением двойных стандартов и попыткой дискредитации личности", - сказа РИА Новости эксперт.
По его словам, в соответствии с принятыми в демократических странах нормами, гражданина оповещают о ведущемся в его отношении расследовании и задерживают по месту проживания или работы, а не обставив задержание подобным образом.
"В случае с подобным задержанием речь может идти о скрытом умысле… Дуров, может, и получил французское гражданство, но для Франции и французов он не является соотечественником. Ему будет полезно подумать и все взвесить, ведь сейчас его считают русским", - добавил эксперт.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.