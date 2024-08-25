https://ria.ru/20240825/durov-1968352551.html

Илон Маск объяснил, почему Цукерберга не задержат как Дурова

Илон Маск объяснил, почему Цукерберга не задержат как Дурова - РИА Новости, 25.08.2024

Илон Маск объяснил, почему Цукерберга не задержат как Дурова

Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети Х заявил на фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова, что основателя корпорации Meta... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T13:56

2024-08-25T13:56

2024-08-25T13:56

россия

павел дуров

илон маск

марк цукерберг

facebook

задержание павла дурова во франции

в мире

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети Х заявил на фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова, что основателя корпорации Meta (запрещена в РФ как экстремистская) Марка Цукерберга не задержат таким же образом, поскольку он дает властям информацию о пользователях его соцсетей. “У Instagram* есть огромная проблема с эксплуатацией детей, но Цука не задержат, поскольку он ограничивает свободу слова и дает правительствам тайный доступ к данным пользователей”, - написал Маск. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. В свою очередь посольство РФ по Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.* Деятельность Meta - соцсети Facebook, Instagram - запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240825/durov-1968349467.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968344633.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, павел дуров, илон маск, марк цукерберг, facebook, задержание павла дурова во франции, в мире