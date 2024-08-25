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Илон Маск объяснил, почему Цукерберга не задержат как Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
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13:56 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/durov-1968352551.html
Илон Маск объяснил, почему Цукерберга не задержат как Дурова
Илон Маск объяснил, почему Цукерберга не задержат как Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
Илон Маск объяснил, почему Цукерберга не задержат как Дурова
Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети Х заявил на фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова, что основателя корпорации Meta... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T13:56
2024-08-25T13:56
россия
павел дуров
илон маск
марк цукерберг
facebook
задержание павла дурова во франции
в мире
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети Х заявил на фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова, что основателя корпорации Meta (запрещена в РФ как экстремистская) Марка Цукерберга не задержат таким же образом, поскольку он дает властям информацию о пользователях его соцсетей. “У Instagram* есть огромная проблема с эксплуатацией детей, но Цука не задержат, поскольку он ограничивает свободу слова и дает правительствам тайный доступ к данным пользователей”, - написал Маск. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. В свою очередь посольство РФ по Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.* Деятельность Meta - соцсети Facebook, Instagram - запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240825/durov-1968349467.html
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россия, павел дуров, илон маск, марк цукерберг, facebook, задержание павла дурова во франции, в мире
Россия, Павел Дуров, Илон Маск, Марк Цукерберг, Facebook, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире
Илон Маск объяснил, почему Цукерберга не задержат как Дурова

Илон Маск: Цукерберга не задержат как Дурова, так как он сотрудничает с властями

© AP Photo / Susan WalshМарк Цукерберг
Марк Цукерберг - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Марк Цукерберг . Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети Х заявил на фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова, что основателя корпорации Meta (запрещена в РФ как экстремистская) Марка Цукерберга не задержат таким же образом, поскольку он дает властям информацию о пользователях его соцсетей.
“У Instagram* есть огромная проблема с эксплуатацией детей, но Цука не задержат, поскольку он ограничивает свободу слова и дает правительствам тайный доступ к данным пользователей”, - написал Маск.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
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Вчера, 13:31
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
В свою очередь посольство РФ по Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
* Деятельность Meta - соцсети Facebook, Instagram - запрещена в России как экстремистская
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РоссияПавел ДуровИлон МаскМарк ЦукербергFacebookЗадержание Павла Дурова во ФранцииВ мире
 
 
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