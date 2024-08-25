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Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова во Франции - РИА Новости, 25.08.2024
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13:31 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/durov-1968349467.html
Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова во Франции
Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова во Франции - РИА Новости, 25.08.2024
Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова во Франции
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что истинной причиной ареста Павла Дурова является попытка закрыть... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T13:31
2024-08-25T13:31
россия
азербайджан
франция
павел дуров
татьяна москалькова
telegram
задержание павла дурова во франции
в мире
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что истинной причиной ареста Павла Дурова является попытка закрыть Telegram, где можно узнать правду о происходящих событиях в мире. "Совершенно очевидно, что истинной причиной ареста Павла Дурова является попытка закрыть Telegram - интернет-площадку, где можно узнать правду о происходящих событиях в мире", - написала Москалькова. Федеральный омбудсмен отметила, что арест Дурова вызывает протест у всех, кто стремится к свободе слова и построению многополярного мира. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240825/durov-1968344633.html
https://ria.ru/20240825/durov-1968338578.html
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россия, азербайджан, франция, павел дуров, татьяна москалькова, telegram, задержание павла дурова во франции, в мире
Россия, Азербайджан, Франция, Павел Дуров, Татьяна Москалькова, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире
Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова во Франции

Москалькова: истинной причиной ареста Дурова является попытка закрыть Telegram

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что истинной причиной ареста Павла Дурова является попытка закрыть Telegram, где можно узнать правду о происходящих событиях в мире.
"Совершенно очевидно, что истинной причиной ареста Павла Дурова является попытка закрыть Telegram - интернет-площадку, где можно узнать правду о происходящих событиях в мире", - написала Москалькова.
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Федеральный омбудсмен отметила, что арест Дурова вызывает протест у всех, кто стремится к свободе слова и построению многополярного мира.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
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РоссияАзербайджанФранцияПавел ДуровТатьяна МоскальковаTelegramЗадержание Павла Дурова во ФранцииВ мире
 
 
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