https://ria.ru/20240825/durov-1968349467.html

Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова во Франции

Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова во Франции - РИА Новости, 25.08.2024

Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова во Франции

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что истинной причиной ареста Павла Дурова является попытка закрыть... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T13:31

2024-08-25T13:31

2024-08-25T13:31

россия

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франция

павел дуров

татьяна москалькова

telegram

задержание павла дурова во франции

в мире

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что истинной причиной ареста Павла Дурова является попытка закрыть Telegram, где можно узнать правду о происходящих событиях в мире. "Совершенно очевидно, что истинной причиной ареста Павла Дурова является попытка закрыть Telegram - интернет-площадку, где можно узнать правду о происходящих событиях в мире", - написала Москалькова. Федеральный омбудсмен отметила, что арест Дурова вызывает протест у всех, кто стремится к свободе слова и построению многополярного мира. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240825/durov-1968344633.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968338578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, азербайджан, франция, павел дуров, татьяна москалькова, telegram, задержание павла дурова во франции, в мире