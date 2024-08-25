https://ria.ru/20240825/durov-1968347095.html

У Дурова будут "выбивать" шифры от Telegram, считает депутат

У Дурова будут "выбивать" шифры от Telegram, считает депутат - РИА Новости, 25.08.2024

У Дурова будут "выбивать" шифры от Telegram, считает депутат

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что арест основателя соцсети Telegram Павла Дурова связан с желанием РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T13:13

2024-08-25T13:13

2024-08-25T13:13

азербайджан

франция

павел дуров

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задержание павла дурова во франции

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что арест основателя соцсети Telegram Павла Дурова связан с желанием западных спецслужб "выбить" у него ключи и шифры, чтобы получить доступ к закрытой переписке, в том числе военного характера, что особенно важно для НАТО. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. По информации французской прессы, Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. "Telegram активно используется в СВО, в коммуникациях чиновниках высокого ранга. Сейчас французские спецслужбы будут просто выбивать у Дурова ключи и шифры от Telegram, чтобы НАТО получил доступ к закрытой переписке, в том числе и военного характера", - сказал Ивлев. По его словам, не исключено, что за задержанием Дурова, в том числе, стоит украинская сторона, которая стремится заполучить секретную информацию, учитывая "пламенные" отношения лидеров двух стран.

https://ria.ru/20240825/durov-1968344633.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968297607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

азербайджан, франция, павел дуров, леонид ивлев, telegram, нато, задержание павла дурова во франции, в мире