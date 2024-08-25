У Дурова будут "выбивать" шифры от Telegram, считает депутат
Депутат Ивлев: у задержанного Дурова будут "выбивать" шифры от Telegram
Павел Дуров. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что арест основателя соцсети Telegram Павла Дурова связан с желанием западных спецслужб "выбить" у него ключи и шифры, чтобы получить доступ к закрытой переписке, в том числе военного характера, что особенно важно для НАТО.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. По информации французской прессы, Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
"Telegram активно используется в СВО, в коммуникациях чиновниках высокого ранга. Сейчас французские спецслужбы будут просто выбивать у Дурова ключи и шифры от Telegram, чтобы НАТО получил доступ к закрытой переписке, в том числе и военного характера", - сказал Ивлев.
По его словам, не исключено, что за задержанием Дурова, в том числе, стоит украинская сторона, которая стремится заполучить секретную информацию, учитывая "пламенные" отношения лидеров двух стран.
Во Франции назвали поведение Дурова загадкой
Вчера, 01:03