https://ria.ru/20240825/durov-1968343691.html

Дуров знал о предстоящем задержании во Франции, считает турецкий политик

Дуров знал о предстоящем задержании во Франции, считает турецкий политик - РИА Новости, 25.08.2024

Дуров знал о предстоящем задержании во Франции, считает турецкий политик

Турецкий аналитик Энгин Озер в разговоре с РИА Новости высказал мнение, что основатель соцсети Telegram Павел Дуров сознательно пошел на свой арест во Франции,... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T12:35

2024-08-25T12:35

2024-08-25T12:35

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АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. Турецкий аналитик Энгин Озер в разговоре с РИА Новости высказал мнение, что основатель соцсети Telegram Павел Дуров сознательно пошел на свой арест во Франции, и добавил, что время покажет, почему Дуров это сделал. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. "Дуров является гражданином Франции и обязан соблюдать французские законы. Насколько нам известно, администрация Парижа запросила право доступа к переписке некоторых подозреваемых лиц, связанных с терроризмом, контрабандой оружия и наркотиков, а администрация Telegram выступила против этого", - заявил РИА Новости аналитик. По его словам, если следовать букве закона, французские силовики по решению суда имеют право прослушивать переписку или разговоры подозрительных лиц. "Он поехал во Францию, зная, что его арестуют, и ожидаемый результат случился. Ордер на его арест давно был выдан, Дуров это прекрасно знал, невозможно, чтобы бизнесмен такого ранга не знал об этом. Время покажет, почему он сознательно принял это решение", - считает Озер. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240825/durov-1968338578.html

https://ria.ru/20240825/mask_durov-1968301575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, азербайджан, париж, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции