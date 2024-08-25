https://ria.ru/20240825/durov-1968336279.html

Дурова могут выпустить из-под стражи через двое суток, считает адвокат

Дурова могут выпустить из-под стражи через двое суток, считает адвокат - РИА Новости, 25.08.2024

Дурова могут выпустить из-под стражи через двое суток, считает адвокат

Российский адвокат Александр Добровинский выразил мнение, что основателя соцсети Telegram Павла Дурова, арестованного во Франции, могут выпустить через двое... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T11:28

2024-08-25T11:28

2024-08-25T12:23

франция

азербайджан

павел дуров

александр добровинский

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задержание павла дурова во франции

в мире

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российский адвокат Александр Добровинский выразил мнение, что основателя соцсети Telegram Павла Дурова, арестованного во Франции, могут выпустить через двое суток, сообщил адвокат в своем Telegram-канале. "Думаю, что Дурова выпустят через двое суток. Сложно предъявить претензии человеку, чья корпорация установила свои частные правила и действует по ним", - написал Добровинский. Адвокат считает, что пока у французов есть лишь подозрения. Он добавил, что если бы у французов было решение суда, а Telegram на него не реагировал, тогда у французов был бы еще шанс держать Дурова под стражей в течение долгого времени. "Но у них (у французских властей - ред.) есть лишь подозрения, что у него там где-то что-то пишет не то, что им нравится. А так они (французские власти - ред.), заманив его (я уверен, что это так), пробуют действовать на испуг. И еще: если Дуров не сдастся и не пойдет на сотрудничество с правоохранителями Пятой Республики, акции и престиж Telegram взлетят до небес", - заключил Добровинский. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240825/durov-1968297607.html

https://ria.ru/20240825/mask_durov-1968301575.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968315761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

франция, азербайджан, павел дуров, александр добровинский, telegram, задержание павла дурова во франции, в мире