https://ria.ru/20240825/durov-1968327616.html

Лидер французской партии "Патриоты" прокомментировал задержание Дурова

Лидер французской партии "Патриоты" прокомментировал задержание Дурова - РИА Новости, 25.08.2024

Лидер французской партии "Патриоты" прокомментировал задержание Дурова

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в X заявил в связи с арестом основателя соцсети Telegram Павла Дурова во Франции, что... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T10:08

2024-08-25T10:08

2024-08-25T10:56

франция

патриот

павел дуров

задержание павла дурова во франции

в мире

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ПАРИЖ, 25 авг - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в X заявил в связи с арестом основателя соцсети Telegram Павла Дурова во Франции, что Париж демонстрирует миру "тираническое лицо"."Этой ночью гендиректор и основатель соцсети Telegram был задержан французской полицией в аэропорту Ле-Бурже, помещен под стражу, и ему грозит до 20 лет тюрьмы... А завтра (владельца соцсети X Илона Маска - ред.) бросят в тюрьму, если он прибудет во Францию, за неподчинение европейским правилам цензуры по Закону о цифровых услугах?! Франция представляет миру тираническое лицо! Мы должны освободиться от этих безумцев!" - написал Филиппо.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240825/durov-1968317756.html

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

франция, патриот, павел дуров, задержание павла дурова во франции, в мире