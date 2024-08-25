Лидер французской партии "Патриоты" прокомментировал задержание Дурова
Филиппо заявил, что Франция задержанием Дурова показала тираническое лицо
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 авг - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в X заявил в связи с арестом основателя соцсети Telegram Павла Дурова во Франции, что Париж демонстрирует миру "тираническое лицо".
"Этой ночью гендиректор и основатель соцсети Telegram был задержан французской полицией в аэропорту Ле-Бурже, помещен под стражу, и ему грозит до 20 лет тюрьмы... А завтра (владельца соцсети X Илона Маска - ред.) бросят в тюрьму, если он прибудет во Францию, за неподчинение европейским правилам цензуры по Закону о цифровых услугах?! Франция представляет миру тираническое лицо! Мы должны освободиться от этих безумцев!" - написал Филиппо.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.