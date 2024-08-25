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Лидер французской партии "Патриоты" прокомментировал задержание Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
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10:08 25.08.2024 (обновлено: 10:56 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/durov-1968327616.html
Лидер французской партии "Патриоты" прокомментировал задержание Дурова
Лидер французской партии "Патриоты" прокомментировал задержание Дурова - РИА Новости, 25.08.2024
Лидер французской партии "Патриоты" прокомментировал задержание Дурова
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в X заявил в связи с арестом основателя соцсети Telegram Павла Дурова во Франции, что... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T10:08
2024-08-25T10:56
франция
патриот
павел дуров
задержание павла дурова во франции
в мире
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ПАРИЖ, 25 авг - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в X заявил в связи с арестом основателя соцсети Telegram Павла Дурова во Франции, что Париж демонстрирует миру "тираническое лицо"."Этой ночью гендиректор и основатель соцсети Telegram был задержан французской полицией в аэропорту Ле-Бурже, помещен под стражу, и ему грозит до 20 лет тюрьмы... А завтра (владельца соцсети X Илона Маска - ред.) бросят в тюрьму, если он прибудет во Францию, за неподчинение европейским правилам цензуры по Закону о цифровых услугах?! Франция представляет миру тираническое лицо! Мы должны освободиться от этих безумцев!" - написал Филиппо.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240825/durov-1968317756.html
https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html
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франция, патриот, павел дуров, задержание павла дурова во франции, в мире
Франция, Патриот, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире
Лидер французской партии "Патриоты" прокомментировал задержание Дурова

Филиппо заявил, что Франция задержанием Дурова показала тираническое лицо

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 авг - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в X заявил в связи с арестом основателя соцсети Telegram Павла Дурова во Франции, что Париж демонстрирует миру "тираническое лицо".
"Этой ночью гендиректор и основатель соцсети Telegram был задержан французской полицией в аэропорту Ле-Бурже, помещен под стражу, и ему грозит до 20 лет тюрьмы... А завтра (владельца соцсети X Илона Маска - ред.) бросят в тюрьму, если он прибудет во Францию, за неподчинение европейским правилам цензуры по Закону о цифровых услугах?! Франция представляет миру тираническое лицо! Мы должны освободиться от этих безумцев!" - написал Филиппо.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Маск поддержал призывы освободить Дурова
08:41
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Свобода, ведущая народ в Telegram. Павла Дурова задержали во Франции
08:00
 
ФранцияПатриотПавел ДуровЗадержание Павла Дурова во ФранцииВ мире
 
 
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