https://ria.ru/20240825/durov-1968322910.html

Франция пытается надавить на Telegram, считает эксперт

Франция пытается надавить на Telegram, считает эксперт - РИА Новости, 25.08.2024

Франция пытается надавить на Telegram, считает эксперт

Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции связан с желанием властей страны оказать давление на Telegram, который стал эффективной и независимой... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T09:40

2024-08-25T09:40

2024-08-25T10:26

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции связан с желанием властей страны оказать давление на Telegram, который стал эффективной и независимой платформой, что неудобно правительству, а обвинения в адрес самого Дурова являются стандартной практикой в подобных случаях, заявил РИА Новости член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. "Может быть, его арестовали для того, чтобы иметь возможность оказывать влияние на Telegram, поскольку он стал независимой площадкой и достаточно эффективной. В целом, полагаю, что Дуров - это человек, который сохраняет какие-то остатки независимости, и этим он очень неудобен. Именно поэтому его, видимо, и хотят подвергнуть давлению", - сказал Безпалько в беседе с агентством. Он подчеркнул, что обвинения в якобы причастности Дурова к преступлениям являются стандартной практикой, которую применяют к тем, кто сохраняет свою независимость. "Чаще всего беспокоят не террористы и не наркотики, беспокоит именно независимость платформы. Проще говоря, это война в медиапространстве", - отметил эксперт. По информации местной прессы, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег.

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968317756.html

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франция, россия, азербайджан, павел дуров, богдан безпалько, задержание павла дурова во франции, telegram, в мире