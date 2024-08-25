https://ria.ru/20240825/durov-1968301275.html

Немецкий предприниматель раскритиковал арест Дурова во Франции

Немецкий предприниматель раскритиковал арест Дурова во Франции - РИА Новости, 25.08.2024

Немецкий предприниматель раскритиковал арест Дурова во Франции

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, назвал задержание основателя Telegram Павла Дурова посягательством на... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T02:06

2024-08-25T02:06

2024-08-25T03:37

франция

азербайджан

павел дуров

telegram

megaupload

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, назвал задержание основателя Telegram Павла Дурова посягательством на свободу слова. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. "Наступление на свободу слова нарастает. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции", - написал Дотком на своей странице в социальной сети Х. Дотком также считает, что таким образом "западные спецслужбы хотят получить доступ к личным сообщениям в Telegram". По данным французских СМИ, в воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240825/telegram-1968300673.html

https://ria.ru/20240825/karlson-1968296965.html

франция

азербайджан

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