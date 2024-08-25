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Немецкий предприниматель раскритиковал арест Дурова во Франции - РИА Новости, 25.08.2024
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02:06 25.08.2024 (обновлено: 03:37 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/durov-1968301275.html
Немецкий предприниматель раскритиковал арест Дурова во Франции
Немецкий предприниматель раскритиковал арест Дурова во Франции - РИА Новости, 25.08.2024
Немецкий предприниматель раскритиковал арест Дурова во Франции
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, назвал задержание основателя Telegram Павла Дурова посягательством на... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T02:06
2024-08-25T03:37
франция
азербайджан
павел дуров
telegram
megaupload
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, назвал задержание основателя Telegram Павла Дурова посягательством на свободу слова. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. "Наступление на свободу слова нарастает. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции", - написал Дотком на своей странице в социальной сети Х. Дотком также считает, что таким образом "западные спецслужбы хотят получить доступ к личным сообщениям в Telegram". По данным французских СМИ, в воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240825/telegram-1968300673.html
https://ria.ru/20240825/karlson-1968296965.html
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франция, азербайджан, павел дуров, telegram, megaupload, задержание павла дурова во франции
Франция, Азербайджан, Павел Дуров, Telegram, Megaupload, Задержание Павла Дурова во Франции
Немецкий предприниматель раскритиковал арест Дурова во Франции

Ким Дотком назвал задержание Павла Дурова наступлением на свободу слова

© AP Photo / New Zealand Herald/Jason OxenhamКим Дотком
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / New Zealand Herald/Jason Oxenham
Ким Дотком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, назвал задержание основателя Telegram Павла Дурова посягательством на свободу слова.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
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"Наступление на свободу слова нарастает. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции", - написал Дотком на своей странице в социальной сети Х.
Дотком также считает, что таким образом "западные спецслужбы хотят получить доступ к личным сообщениям в Telegram".
По данным французских СМИ, в воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
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ФранцияАзербайджанПавел ДуровTelegramMegauploadЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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