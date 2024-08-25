Во Франции назвали поведение Дурова загадкой
BFM TV назвало появление Дурова во Франции загадкой
© AP Photo / Roman Kulik Основатель "Вконтакте" Павел Дуров
© AP Photo / Roman Kulik
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Появление основателя Telegram Павла Дурова во Франции, где его задержали по прилету из Азербайджана, является загадкой, сообщает ВFM TV.
“С момента выдачи ордера на обыск франко-российский миллиардер (Павел Дуров – Прим. Ред.) более не посещал Францию и Европу на регулярной основе. Как напоминают наши коллеги, чаще всего он был в Объединенных Арабских Эмиратах, в странах бывшего Советского Союза и в Южной Америке. Поэтому его присутствие в Ле-Бурже на данном этапе является загадкой”, – говорится в материале.
Основателя Telegram Дурова задержали во Франции
Вчера, 23:40
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.
По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.