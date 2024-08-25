https://ria.ru/20240825/durov-1968297607.html

Во Франции назвали поведение Дурова загадкой

Во Франции назвали поведение Дурова загадкой - РИА Новости, 25.08.2024

Во Франции назвали поведение Дурова загадкой

Появление основателя Telegram Павла Дурова во Франции, где его задержали по прилету из Азербайджана, является загадкой, сообщает ВFM TV. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T01:03

2024-08-25T01:03

2024-08-25T01:52

павел дуров

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Появление основателя Telegram Павла Дурова во Франции, где его задержали по прилету из Азербайджана, является загадкой, сообщает ВFM TV.“С момента выдачи ордера на обыск франко-российский миллиардер (Павел Дуров – Прим. Ред.) более не посещал Францию и Европу на регулярной основе. Как напоминают наши коллеги, чаще всего он был в Объединенных Арабских Эмиратах, в странах бывшего Советского Союза и в Южной Америке. Поэтому его присутствие в Ле-Бурже на данном этапе является загадкой”, – говорится в материале.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240824/durov-1968293879.html

https://ria.ru/20240824/durov-1968294496.html

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