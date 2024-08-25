https://ria.ru/20240825/durov-1968296843.html
Даванков предположил, что может стоять за задержанием Дурова во Франции
Даванков предположил, что может стоять за задержанием Дурова во Франции - РИА Новости, 25.08.2024
Даванков предположил, что может стоять за задержанием Дурова во Франции
Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции может иметь под собой политические основания и быть инструментом для получения доступа к информации... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T00:46
2024-08-25T00:46
2024-08-25T00:46
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции может иметь под собой политические основания и быть инструментом для получения доступа к информации пользователей Telegram, считает вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"). Ранее французские СМИ сообщали, что основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых Францией лиц. Он помещен под стражу. По данным СМИ, правосудие Франции считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram от сотрудничества с властями страны, делает Дурова причастным к ряду преступлений. "Его (Дурова - ред.) арест может носить под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram. Этого допустить нельзя", - написал Даванков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240825/durov-1968296627.html
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франция, париж, владислав даванков, павел дуров, telegram, госдума рф
Франция, Париж, Владислав Даванков, Павел Дуров, Telegram, Госдума РФ
Даванков предположил, что может стоять за задержанием Дурова во Франции
Даванков: арест Дурова во Франции может иметь политические основания