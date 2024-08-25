https://ria.ru/20240825/dtp-1968402924.html

В ДТП в центре Москвы пострадали четыре ребенка

В ДТП в центре Москвы пострадали четыре ребенка - РИА Новости, 25.08.2024

В ДТП в центре Москвы пострадали четыре ребенка

Четыре ребенка пострадали в результате ДТП в центре Москвы, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T22:06

2024-08-25T22:06

2024-08-25T22:06

происшествия

москва

садовое кольцо (москва)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Четыре ребенка пострадали в результате ДТП в центре Москвы, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что на внешней стороне Садового кольца в районе дома 73 по улице Земляной Вал столкнулись два автомобиля с последующим опрокидыванием одного из них. "По предварительным данным в 20.00 часов на улице Земляной вал в районе дома 73 произошло столкновение двух автомобилей. В результате дорожной аварии пострадали четыре несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Уточняется, что в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции

https://ria.ru/20240825/dtp-1968401835.html

москва

садовое кольцо (москва)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, садовое кольцо (москва), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом