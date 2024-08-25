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В ДТП в центре Москвы пострадали четыре ребенка - РИА Новости, 25.08.2024
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22:06 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/dtp-1968402924.html
В ДТП в центре Москвы пострадали четыре ребенка
В ДТП в центре Москвы пострадали четыре ребенка - РИА Новости, 25.08.2024
В ДТП в центре Москвы пострадали четыре ребенка
Четыре ребенка пострадали в результате ДТП в центре Москвы, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T22:06
2024-08-25T22:06
происшествия
москва
садовое кольцо (москва)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Четыре ребенка пострадали в результате ДТП в центре Москвы, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что на внешней стороне Садового кольца в районе дома 73 по улице Земляной Вал столкнулись два автомобиля с последующим опрокидыванием одного из них. "По предварительным данным в 20.00 часов на улице Земляной вал в районе дома 73 произошло столкновение двух автомобилей. В результате дорожной аварии пострадали четыре несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Уточняется, что в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции
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москва
садовое кольцо (москва)
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происшествия, москва, садовое кольцо (москва), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Москва, Садовое кольцо (Москва), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В ДТП в центре Москвы пострадали четыре ребенка

Четыре ребенка пострадали в ДТП на Земляном Валу в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Четыре ребенка пострадали в результате ДТП в центре Москвы, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале.
Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что на внешней стороне Садового кольца в районе дома 73 по улице Земляной Вал столкнулись два автомобиля с последующим опрокидыванием одного из них.
«
"По предварительным данным в 20.00 часов на улице Земляной вал в районе дома 73 произошло столкновение двух автомобилей. В результате дорожной аварии пострадали четыре несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции
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ПроисшествияМоскваСадовое кольцо (Москва)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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