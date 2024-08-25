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Над Курской областью уничтожили два украинских дрона
Над Курской областью уничтожили два украинских дрона - РИА Новости, 25.08.2024
Над Курской областью уничтожили два украинских дрона
Дежурные средства ПВО около 10.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T11:16
2024-08-25T11:16
2024-08-25T11:26
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 10.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Двадцать пятого августа около 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
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курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность
Над Курской областью уничтожили два украинских дрона
МО РФ: средства ПВО над Курской областью уничтожили два украинских дрона