https://ria.ru/20240825/dron-1968335190.html

Над Курской областью уничтожили два украинских дрона

Над Курской областью уничтожили два украинских дрона - РИА Новости, 25.08.2024

Над Курской областью уничтожили два украинских дрона

Дежурные средства ПВО около 10.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T11:16

2024-08-25T11:16

2024-08-25T11:26

специальная военная операция на украине

курская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 10.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Двадцать пятого августа около 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

курская область

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курская область, россия, безопасность