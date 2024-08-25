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"Днепр" нанес огневое поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
"Днепр" нанес огневое поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 25.08.2024
"Днепр" нанес огневое поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до шестидесяти боевиков ВСУ, две 152 мм гаубицы Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н",... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T13:17
2024-08-25T13:17
2024-08-25T13:23
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до шестидесяти боевиков ВСУ, две 152 мм гаубицы Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщает в воскресенье Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 141-й пехотной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Херсон, Токаревка и Днепровское Херсонской области. Потери ВСУ составили до шестидесяти военнослужащих, пять автомобилей, две 152 мм гаубицы Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, безопасность
Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Днепр" нанес огневое поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне ответственности группировки войск "Днепр"