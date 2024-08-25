https://ria.ru/20240825/detonatsiya-1968396055.html

Жителям двух эвакуированных сел в Воронежской области разрешили вернуться

Жителям двух эвакуированных сел в Воронежской области разрешили вернуться - РИА Новости, 25.08.2024

Жителям двух эвакуированных сел в Воронежской области разрешили вернуться

Детонация в Острогожском районе Воронежской области прекратилась, пожары потушены, разрешен въезд жителей в два ранее эвакуированных села, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T20:25

2024-08-25T20:25

2024-08-25T20:29

происшествия

острогожский район

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Детонация в Острогожском районе Воронежской области прекратилась, пожары потушены, разрешен въезд жителей в два ранее эвакуированных села, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Детонация в Острогожском районе прекратилась, пожары потушены. Только что мы разрешили въезд в два села, жители которых ранее были эвакуированы. Госпитализированной женщине продолжают оказывать помощь в стационаре. Также на данный момент известно о повреждении ряда дачных домов и одного автомобиля. Осмотр имущества и оценка ущерба продолжаются", - написал он. Гусев добавил, что ещё в два населенных пункта проезд пока закрыт: в них проводится обследование территории. Также режим ЧС, введённый в нескольких поселениях района, сохраняется.

https://ria.ru/20240825/pozhar-1968376644.html

острогожский район

воронежская область

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происшествия, острогожский район, воронежская область, александр гусев (губернатор)