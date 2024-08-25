https://ria.ru/20240825/detonatsiya-1968396055.html
Жителям двух эвакуированных сел в Воронежской области разрешили вернуться
Жителям двух эвакуированных сел в Воронежской области разрешили вернуться - РИА Новости, 25.08.2024
Жителям двух эвакуированных сел в Воронежской области разрешили вернуться
Детонация в Острогожском районе Воронежской области прекратилась, пожары потушены, разрешен въезд жителей в два ранее эвакуированных села, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T20:25
2024-08-25T20:25
2024-08-25T20:29
происшествия
острогожский район
воронежская область
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1893000034_0:0:1836:1033_1920x0_80_0_0_59ac09857af81ec048514b47ea92ee00.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Детонация в Острогожском районе Воронежской области прекратилась, пожары потушены, разрешен въезд жителей в два ранее эвакуированных села, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Детонация в Острогожском районе прекратилась, пожары потушены. Только что мы разрешили въезд в два села, жители которых ранее были эвакуированы. Госпитализированной женщине продолжают оказывать помощь в стационаре. Также на данный момент известно о повреждении ряда дачных домов и одного автомобиля. Осмотр имущества и оценка ущерба продолжаются", - написал он. Гусев добавил, что ещё в два населенных пункта проезд пока закрыт: в них проводится обследование территории. Также режим ЧС, введённый в нескольких поселениях района, сохраняется.
https://ria.ru/20240825/pozhar-1968376644.html
острогожский район
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1893000034_360:0:1824:1098_1920x0_80_0_0_56c6ea8a0d7c773ca09631839b30f587.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, острогожский район, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Острогожский район, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Жителям двух эвакуированных сел в Воронежской области разрешили вернуться
Власти: детонация в Острогожском районе Воронежской области прекратилась