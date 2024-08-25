https://ria.ru/20240825/deputat-1968397932.html

На депутата Рады, защищавшего УПЦ, завели еще одно дело

На депутата Рады, защищавшего УПЦ, завели еще одно дело - РИА Новости, 25.08.2024

На депутата Рады, защищавшего УПЦ, завели еще одно дело

Уголовное дело возбуждено против отстаивавшего интересы канонической Украинской православной церкви депутата Верховной рады Артема Дмитрука по факту незаконного РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T20:51

2024-08-25T20:51

2024-08-25T20:51

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украина

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украинская православная церковь

верховная рада украины

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против отстаивавшего интересы канонической Украинской православной церкви депутата Верховной рады Артема Дмитрука по факту незаконного пересечения им госграницы, сообщили в воскресенье в госбюро расследований (ГБР) Украины. Ранее в воскресенье офис генпрокурора Украины сообщил, что предъявил обвинение депутату Рады в нападении на правоохранителя и военного. По информации агентства РБК-Украина, речь идет об Артеме Дмитруке. Сам Дмитрук назвал возбужденное против него уголовное дело сфальсифицированным, считает, что таким образом украинская власть охотится на несогласных с режимом. "Работники ГБР под процессуальным руководством офиса Генерального прокурора возбудили уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом, которому сегодня было сообщено о подозрении в нападениях на граждан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. В ведомстве отметили, что выясняется, как депутат пересек границу и кто ему в этом помогал. Его имя не называют, но отмечают, что в воскресенье ему офис генпрокурора предъявил обвинение в нападениях, в том числе на правоохранителя. Можно предположить, что речь скорее всего идет о Дмитруке. Ранее ряд украинских СМИ распространил информацию, что Дмитрук якобы выехал в Молдавию. Сам депутат в своем Telegram-канале в воскресенье написал, что в СМИ "запустили вброс", что он и его семья якобы в Молдавии.

https://ria.ru/20231012/upts-1902239300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, молдавия, украинская православная церковь, верховная рада украины, ситуация вокруг упц