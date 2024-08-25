Рейтинг@Mail.ru
На депутата Рады, защищавшего УПЦ, завели еще одно дело - РИА Новости, 25.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:51 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/deputat-1968397932.html
На депутата Рады, защищавшего УПЦ, завели еще одно дело
На депутата Рады, защищавшего УПЦ, завели еще одно дело - РИА Новости, 25.08.2024
На депутата Рады, защищавшего УПЦ, завели еще одно дело
Уголовное дело возбуждено против отстаивавшего интересы канонической Украинской православной церкви депутата Верховной рады Артема Дмитрука по факту незаконного РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T20:51
2024-08-25T20:51
в мире
украина
молдавия
украинская православная церковь
верховная рада украины
ситуация вокруг упц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против отстаивавшего интересы канонической Украинской православной церкви депутата Верховной рады Артема Дмитрука по факту незаконного пересечения им госграницы, сообщили в воскресенье в госбюро расследований (ГБР) Украины. Ранее в воскресенье офис генпрокурора Украины сообщил, что предъявил обвинение депутату Рады в нападении на правоохранителя и военного. По информации агентства РБК-Украина, речь идет об Артеме Дмитруке. Сам Дмитрук назвал возбужденное против него уголовное дело сфальсифицированным, считает, что таким образом украинская власть охотится на несогласных с режимом. "Работники ГБР под процессуальным руководством офиса Генерального прокурора возбудили уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом, которому сегодня было сообщено о подозрении в нападениях на граждан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. В ведомстве отметили, что выясняется, как депутат пересек границу и кто ему в этом помогал. Его имя не называют, но отмечают, что в воскресенье ему офис генпрокурора предъявил обвинение в нападениях, в том числе на правоохранителя. Можно предположить, что речь скорее всего идет о Дмитруке. Ранее ряд украинских СМИ распространил информацию, что Дмитрук якобы выехал в Молдавию. Сам депутат в своем Telegram-канале в воскресенье написал, что в СМИ "запустили вброс", что он и его семья якобы в Молдавии.
https://ria.ru/20231012/upts-1902239300.html
украина
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_230b685ff45915bc5ece1e0b4c110d62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, молдавия, украинская православная церковь, верховная рада украины, ситуация вокруг упц
В мире, Украина, Молдавия, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ
На депутата Рады, защищавшего УПЦ, завели еще одно дело

На депутата Рады, защищавшего УПЦ, завели дело за незаконное пересечение границы

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против отстаивавшего интересы канонической Украинской православной церкви депутата Верховной рады Артема Дмитрука по факту незаконного пересечения им госграницы, сообщили в воскресенье в госбюро расследований (ГБР) Украины.
Ранее в воскресенье офис генпрокурора Украины сообщил, что предъявил обвинение депутату Рады в нападении на правоохранителя и военного. По информации агентства РБК-Украина, речь идет об Артеме Дмитруке. Сам Дмитрук назвал возбужденное против него уголовное дело сфальсифицированным, считает, что таким образом украинская власть охотится на несогласных с режимом.
«
"Работники ГБР под процессуальным руководством офиса Генерального прокурора возбудили уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом, которому сегодня было сообщено о подозрении в нападениях на граждан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
В ведомстве отметили, что выясняется, как депутат пересек границу и кто ему в этом помогал. Его имя не называют, но отмечают, что в воскресенье ему офис генпрокурора предъявил обвинение в нападениях, в том числе на правоохранителя. Можно предположить, что речь скорее всего идет о Дмитруке.
Ранее ряд украинских СМИ распространил информацию, что Дмитрук якобы выехал в Молдавию. Сам депутат в своем Telegram-канале в воскресенье написал, что в СМИ "запустили вброс", что он и его семья якобы в Молдавии.
Верующие и монахи на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
На Украине будут судить правозащитницу, поддержавшую УПЦ
12 октября 2023, 13:31
 
В миреУкраинаМолдавияУкраинская православная церковьВерховная Рада УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала