https://ria.ru/20240825/delo-1968321327.html
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на белгородское село
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на белгородское село - РИА Новости, 25.08.2024
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на белгородское село
После атаки ВСУ на село Ракитное Белгородской области, где погибли пять мирных жителей, возбуждено дело по статье "теракт", сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T09:24
2024-08-25T09:24
2024-08-25T09:33
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белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. После атаки ВСУ на село Ракитное Белгородской области, где погибли пять мирных жителей, возбуждено дело по статье "теракт", сообщается в Telegram-канале СК России."Возбуждено уголовное дело в связи с террористической атакой ВФУ на село Ракитное Белгородской области. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки вооруженных формирований Украины на село Ракитное Белгородской области, в результате которого погибли пять мирных жителей, а также получили ранения двенадцать человек, среди которых трое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.Отмечается, что СК РФ устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар по поселку Ракитное, погибли пятеро мирных жителей, ранения получили 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Позднее глава региона заявил, что шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них - 16-летняя девочка.
https://ria.ru/20240823/vsu-1968148958.html
https://ria.ru/20240825/ukraina-1968102829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на белгородское село
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на белгородское село Ракитное