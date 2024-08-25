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Делегация Израиля готовится отбыть в Каир, сообщили СМИ
Делегация Израиля готовится отбыть в Каир, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.08.2024
Делегация Израиля готовится отбыть в Каир, сообщили СМИ
Делегация Израиля готовится отбыть в Каир для переговоров о прекращении огня в секторе Газа, сообщает портал Ynet со ссылкой на чиновника. РИА Новости, 25.08.2024
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Делегация Израиля готовится отбыть в Каир для переговоров о прекращении огня в секторе Газа, сообщает портал Ynet со ссылкой на чиновника. "Делегация готова отбыть на переговоры о прекращении огня и освобождении заложников готовится отбыть в Каир, как запланировано", - пишет портал. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,2 тысячи, пострадали более 93,1 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240824/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, каир (город), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Каир (город), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Делегация Израиля готовится отбыть в Каир, сообщили СМИ
Ynet: делегация Израиля готовится отбыть в Каир для переговоров по сектору Газа
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Делегация Израиля готовится отбыть в Каир для переговоров о прекращении огня в секторе Газа, сообщает портал Ynet
со ссылкой на чиновника.
"Делегация готова отбыть на переговоры о прекращении огня и освобождении заложников готовится отбыть в Каир, как запланировано", - пишет портал.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,2 тысячи, пострадали более 93,1 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.