https://ria.ru/20240825/delegatsiya-1968314691.html

Делегация Израиля готовится отбыть в Каир, сообщили СМИ

Делегация Израиля готовится отбыть в Каир, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.08.2024

Делегация Израиля готовится отбыть в Каир, сообщили СМИ

Делегация Израиля готовится отбыть в Каир для переговоров о прекращении огня в секторе Газа, сообщает портал Ynet со ссылкой на чиновника. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T08:15

2024-08-25T08:15

2024-08-25T09:01

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Делегация Израиля готовится отбыть в Каир для переговоров о прекращении огня в секторе Газа, сообщает портал Ynet со ссылкой на чиновника. "Делегация готова отбыть на переговоры о прекращении огня и освобождении заложников готовится отбыть в Каир, как запланировано", - пишет портал. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40,2 тысячи, пострадали более 93,1 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240824/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html

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в мире, израиль, каир (город), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году